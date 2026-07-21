Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Επίδαυρο στην περιοχή Αδάμι Αργολίδας

Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 σε έκταση με ελαιόδεντρα ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά εξελισσόταν σε δύσβατο σημείο και μακριά από κατοικίες και υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Επιδαύρου.

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Συνολικά 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 38 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική,οι 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.