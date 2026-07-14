Σοκ στον Αρχάγγελο Ρόδου: Χτυπούσε μανιωδώς την σύντροφο του επί πέντε ώρες – Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση, το χρονικό της υπόθεσης

Έναν πραγματικό εφιάλτη έζησε 17χρονη στον στον Αρχάγγελο Ρόδου καθώς ο 23χρονος σύντροφος της την χτυπούσε μανιωδώς επί πέντε συνεχόμενες ώρες.

Όπως μεταδίδει η dimokratiki.gr, κατηγορούμενος είναι 23χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, μόνιμος κάτοικος Αττικής και προσωρινά διαμένων στον Αρχάγγελο της Ρόδου, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε επί ώρες τη 17χρονη σύντροφό του, κοπέλα βουλγαρικής καταγωγής που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα.

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Το ζευγάρι, που διατηρούσε σχέση για κάποιους μήνες, είχε φτάσει στη Ρόδο λίγες ημέρες νωρίτερα και φιλοξενούνταν σε σπίτι συγγενικού προσώπου στον Αρχάγγελο. Το βράδυ της 20ής προς 21η Ιουνίου 2026 οι δύο νέοι βγήκαν με παρέα σε μαγαζί της περιοχής. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, ο 23χρονος θύμωσε από ζηλοτυπία και της έριξε ένα χαστούκι έξω από το μαγαζί, με αποτέλεσμα να παρέμβουν θαμώνες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό. Κατά την ίδια περιγραφή, ένας εξ αυτών φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος του κατηγορουμένου, γεγονός που τον εξαγρίωσε περαιτέρω.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 17χρονη, από τις 03:30 τα ξημερώματα και έως τις 09:00 περίπου το πρωί ο σύντροφός της την χτυπούσε με μπουνιές και σφαλιάρες στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ σε κάποια στιγμή φέρεται να της χτυπούσε το κεφάλι στον τοίχο. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση που έδωσε η ανήλικη όταν ρωτήθηκε αν όλο αυτό το διάστημα επρόκειτο για λογομαχία: «Με χτυπούσε. Δεν υπάρχει τσακωμός με λόγια».

Η ανήλικη ανέφερε επίσης ότι ο κατηγορούμενος έπιασε κάποια στιγμή μαχαίρι από την κουζίνα, κίνηση που της προκάλεσε έντονο φόβο. «Φώναζα, θα με σκοτώσεις, θα με σκοτώσεις, φύγε» φέρεται να κατέθεσε, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν το έστρεψε επάνω της. . Το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο συγγενής που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και το πρωί οδήγησε ο ίδιος και τους δύο στο Αστυνομικό Τμήμα, προτρέποντας μάλιστα την ανήλικη, όπως η ίδια ανέφερε, να μην αφήσει το περιστατικό ασχολίαστο. Η 17χρονη προσήλθε το πρωί της 21ης Ιουνίου 2026 στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α.Τ. Ρόδου και υπέβαλε μήνυση. Ο 23χρονος συνελήφθη το ίδιο μεσημέρι από αστυνομικούς του Α.Τ. Αρχαγγέλου, εντός της έδρας της υπηρεσίας.

Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση

Το στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση είναι η ιατροδικαστική έκθεση κλινικής εξέτασης που συντάχθηκε αυθημερόν, κατόπιν παραγγελίας της αστυνομίας. Η ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου κατέγραψε συνολικά 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης, εικόνα που σπάνια συναντάται σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας με τέτοια πυκνότητα κακώσεων.

Ειδικότερα, στην έκθεση περιγράφονται αποξηραμένες κηλίδες αίματος με ερυθρότητα στο αριστερό φρύδι, εκχύμωση άνωθεν της αριστερής γωνίας του άνω χείλους με αιμορραγική διήθηση του βλεννογόνου εσωτερικά, δεύτερη εκχύμωση στον βλεννογόνο του άνω χείλους, επιφανειακές μικροεκδορές στο κάτω χείλος, οίδημα στην έξω επιφάνεια του δεξιού οφθαλμικού κόγχου, ερυθρότητα πίσω από το αριστερό αυτί, εκχύμωση με οίδημα στο τριχωτό της κεφαλής, επιφανειακή εκδορά στον αριστερό μαστό, δύο επιμήκεις εκχυμώσεις στην έσω επιφάνεια του δεξιού βραχίονα και εκχύμωση στον μηρό. Οι κακώσεις, σύμφωνα με το πόρισμα, είναι συμβατές με τον αναφερόμενο χρόνο τέλεσης και φέρουν χαρακτήρα προκληθεισών από θλων όργανο, ενώ στο αρχείο της υπηρεσίας φυλάσσονται και φωτογραφίες των ευρημάτων.

Η απολογία του 23χρονου

Κατά την απολογία του ο 23χρονος δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες. Παραδέχθηκε ότι έξω από το κατάστημα έσπρωξε τη σύντροφό του, υποστηρίζοντας ότι εκείνη του έκανε «σκηνή ζήλιας» επειδή συνομιλούσε με άλλη κοπέλα και ότι τον εξέθεσε μπροστά στην παρέα του. Αρνήθηκε, ωστόσο, ότι την χτύπησε στο σπίτι και ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι απλώς βρισκόταν στο τραπέζι, ότι το έπιασε και το πέταξε στο πλάι χωρίς πρόθεση να απειλήσει, λέγοντάς της μάλιστα να μη φοβάται.

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Αίσθηση προκάλεσαν και κάποια λόγια που είπε κατά την απολογία του. «Αν ο ένας θέλει μια σφαλιάρα για να έρθει το μυαλό του στη θέση του, είναι οκ να του την ρίξει ο άλλος» φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι και ο ίδιος έχει δεχθεί χαστούκια και βρισιές από τη σύντροφό του και ότι «ό,τι και να γίνει, πάλι μαζί είμαστε».

Η ανήλικη κατήγγειλε στην αστυνομία και άλλο γεγονός στις αρχές Ιουνίου 2026, όταν ο σύντροφός της φέρεται να της έδωσε κουτουλιά στο πρόσωπο, προκαλώντας της σχίσιμο στο άνω χείλος που άφησε σημάδι. Όπως ανέφερε, τότε τον είχε συγχωρήσει.