Ηράκλειο: 37χρονος Βρετανός ξυλοκόπησε άγρια την σύντροφο του μπροστά στο 3χρονο παιδί τους
O άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του, ηλικίας 29 ετών, με μπουνιές και κλωτσιές
Χειροπέδες σε έναν 37χρονο Βρετανό πέρασε η αστυνομία Ηρακλείου μετά από άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Ανισαρά Χερσονήσου.
Σύμφωνα το creta24.gr ο άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του, ηλικίας 29 ετών, με μπουνιές και κλωτσιές και μάλιστα την στιγμή του επεισοδίου βρισκόταν στον χώρο και το τρίχρονο παιδί του ζευγαριού.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.
Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς και σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν προκαλεί ανησυχία.
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