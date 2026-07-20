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ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 37χρονος Βρετανός ξυλοκόπησε άγρια την σύντροφο του μπροστά στο 3χρονο παιδί τους

O άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του, ηλικίας 29 ετών, με μπουνιές και κλωτσιές

Ηράκλειο: 37χρονος Βρετανός ξυλοκόπησε άγρια την σύντροφο του μπροστά στο 3χρονο παιδί τους
DEBATER NEWSROOM

Χειροπέδες σε έναν 37χρονο Βρετανό πέρασε η αστυνομία Ηρακλείου μετά από άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Ανισαρά Χερσονήσου.

Σύμφωνα το creta24.gr ο άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του, ηλικίας 29 ετών, με μπουνιές και κλωτσιές και μάλιστα την στιγμή του επεισοδίου βρισκόταν στον χώρο και το τρίχρονο παιδί του ζευγαριού.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς και σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν προκαλεί ανησυχία.

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