Συγκλονισμένος παρακολουθεί τις εξελίξεις ο πλανήτης μετά την δολοφονική επίθεση προς τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης από τον 71χρονο λογοτέχνη Γιουράι Τσιντούλα, ο οποίος τον πυροβόλησε εξ επαφής το μεσημέρι της Τετάρτης 15/5 στην πόλη Χαντλόβα μετά από συνεδρίαση της κυβέρνησης της χώρας.

Όπως μεταφέρει η σλοβάκικη ιστοσελίδα Standard οι γιατροί δεν μπορούν να σταματήσουν την αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και παραμένει στο χειρουργείο. Παράλληλα σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Ρόμπερτ Φίτσο δέχθηκε έναν πυροβολισμό στην κοιλιά, ένας πυροβολισμός πέρασε από την κοιλιά του στο κόκκαλο του γοφού και ένας πυροβολισμός τον χτύπησε στον ώμο.

Σύμφωνα με τα όσα βλέπουμε στο βίντεο ντοκουμέντο ο δράστης πλησιάζει τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο και πυροβολεί εναντίον του πέντε φορές.

Στο σημείο επικρατεί πανικός και μέσα σε δευτερόλεπτα οι άνδρες της ασφάλειας του Σλοβάκου πρωθυπουργού ακινητοποιούν τον δράστη.

«Στον Ρόμπερτ Φίτσο έγινε δολοφονική επίθεση σήμερα. Έχει πυροβοληθεί πολλές φορές και αυτή τη στιγμή απείλεται η ζωή του. Αυτή τη στιγμή μεταφέρεται με ελικόπτερο στην Banska Bystrica επειδή θα έπαιρνε πολύ χρόνο για να φτάσει στην Μπρατισλάβα. Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες» ανέφερε η ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου του πρωθυπουργού της Σλοβακίας.

Ο 71χρονος Σλοβάκος λογοτέχνης, Γιουράι Τσιντούλα (Juraj Cintula) είναι σύμφωνα με τα σλοβακικά μέσα ενημέρωσης ο άντρας που αποπειράθηκε να σκοτώσει τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο στην πόλη Χάντλοβα το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τσιντούλα φώναξε προς το μέρος του Φίτσο, την ώρα που ο τελευταίος συνομιλούσε με υποστηρικτές του και όταν τον πλησίασε, άνοιξε πυρ εναντίον του.

‼️ The shooter who made an attempt on Fico's life, at the moment of his arrest



Slovak media reported that the attacker was a former employee of a private security company and author of a poetry collection Juraj Cintula. This is reported by local TV channel Markiza.



In 2016,… pic.twitter.com/GKYv8shOWU