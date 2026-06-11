Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν – Ακύρωσα τις αποψινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς

Στο γεγονός πως ΗΠΑ και Ιράν έχουν έρθει σε συμφωνία στάθηκε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης 11/6.

Συγκεκριμένα, αιφνιδιάζοντας για μια ακόμη φορά άπαντες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social υποστήριξε πως υπάρχει συμφωνία με το Ιράν και μάλιστα ακύρωσε τις επιθέσεις που ήταν προγραμματισμένες για απόψε.

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Παράλληλα, όπως τόνισε στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει έως ότου υπογραφεί η συμφωνία ανάμεσα στις δυο πλευρές.

«Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε επίπεδο ιδέας όσο και σε μεγάλη λεπτομέρεια, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων», είπε μεταξύ άλλων ο Τραμπ

«Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς κατά του Ιράν απόψε.

Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε επίπεδο ιδέας όσο και σε μεγάλη λεπτομέρεια, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων.

Ο Ναυτικός Αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της παρούσας Συναλλαγής — Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.