Πυροβολισμοί στα Τρίκαλα: «Το όπλο εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζα», υποστηρίζει ο 86χρονος αδελφός του θύματος

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα στοιχεία για την οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα, όπου ένας 86χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο αδελφός του θύματος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Σημειώνεται ότι η καραμπίνα που χρησιμοποίησε βρισκόταν νόμιμα στην κατοχή του.

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Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι Αρχές και ερευνούν αν πρόκειται για ατύχημα ή για εγκληματική ενέργεια. Το 82χρονο θύμα αρχικά μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 82 και 86 ετών, διέμεναν στην ίδια πολυκατοικία, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής φέρονται να είχαν κατά καιρούς διαφωνίες και εντάσεις.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Ασφάλεια Τρικάλων.