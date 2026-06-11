Ανοικτό το φαράγγι της Σαμαριάς την Παρασκευή (12/06) – Η ανακοίνωση του ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, προβλέπονται βροχοπτώσεις για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 4,7 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 4,2 mm και λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι κάτω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώνει ότι αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει προσβάσιμο για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους του.

Λόγω της αστάθειας του καιρού, παρακαλούνται οι επισκέπτες να είναι προσεκτικοί κατά την διέλευση τους και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας. Σε περίπτωση επικαιροποιημένης πρόγνωσης από την ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση αύριο στις 06:30 το πρωί.