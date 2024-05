Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο όπως ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

«Στον Ρόμπερτ Φίτσο έγινε δολοφονική επίθεση σήμερα. Έχει πυροβοληθεί πολλές φορές και αυτή τη στιγμή απείλεται η ζωή του. Αυτή τη στιγμή μεταφέρεται με ελικόπτερο στην Banska Bystrica επειδή θα έπαιρνε πολύ χρόνο για να φτάσει στην Μπρατισλάβα. Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες» ανέφερε η ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου του πρωθυπουργού της Σλοβακίας.

Η σλοβακική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων έστειλε ελικόπτερο στην πόλη Χάντλοβα για τη μεταφορά σε νοσοκομείο του 59χρονου Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο που τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα από πυροβολισμούς που δέχθηκε από άνδρα.

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico – the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο δέχθηκε πυροβολισμούς και τραυματίστηκε μετά από μια συνεδρίαση της κυβέρνησης της Σλοβακίας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASR.

BREAKING: Eyewitnesses heard three or four shots after a meeting of the Slovak Cabinet of Ministers when Robert Fico appeared in public.



Slovak media report that the prime minister is being taken to the hospital.



The video presumably shows the moment the attacker was detained. https://t.co/k0z72lBNyS pic.twitter.com/1VcQr3pl4P