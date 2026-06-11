Απάντησε στον Τραμπ για το νησί Χαργκ το Ιράν: «Η αντίδραση μας θα είναι συντριπτική και οδυνηρή»

Σκληρή ήταν η απάντηση του Ιράν στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τις απειλές του για το νησί Χαργκ.

Συγκεκριμένα, το Ιράν θα δώσει μια «σθεναρή, συντριπτική, επώδυνη και μετανιωμένη απάντηση» εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο νησί Χαργκ, προειδοποίησε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος.

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Περιγράφοντας τον Τραμπ ως «μπερδεμένο και ασταθή», ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ιράν θα απαντήσει αυστηρά σε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια κατάληψης του νησιού.

Το Ιράν και όλη η επικράτειά του, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαργκ, είναι «πλήρως προετοιμασμένα», δήλωσε ο Εμπραχίμ Αζίζι σε σχόλιά του στην ιρανική εφημερίδα Hamshahri την Πέμπτη.

«Το επίπεδο ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεών μας εκεί είναι τόσο υψηλό που πιστεύω ότι ένα από τα πράγματα που μπορεί να γίνουν εμφανή στο μέλλον είναι ακριβώς αυτό το μέγιστο επίπεδο στρατιωτικής ετοιμότητας στο νησί», είπε για να προσθέσει: «Με όλες τις δυνατότητες και τη δύναμή τους, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι σε ετοιμότητα».