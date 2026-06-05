Τρίκαλα: Ξέσπασε ο γιος του 82χρονου που σκοτώθηκε από τον αδελφό του – «Ο πατέρας μου δεν είχε πειράξει κανέναν»

«Ήταν δύο αδέλφια που δεν μιλούσαν μεταξύ τους εδώ και χρόνια» είπε σε δηλώσεις του ο γιος του 82χρονου που σκοτώθηκε από τον 86χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα, επισημαίνοντας ότι ο πατέρας του δεν είχε πειράξει κανέναν.

Στο Live News μίλησε ο γιος του 82χρονου και ανέφερε ότι οι δύο ηλικιωμένοι άνδρες είχαν μεταξύ τους σοβαρή οικονομική διαφορά η οποία κρατούσε εδώ και δεκαετίες.

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Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι τα αδέλφια έμεναν στην ίδια πολυκατοικία, ωστόσο δεν είχαν καμία επαφή μεταξύ τους.

«Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε για ποιο λόγο έφτασε σε αυτό το σημείο», είπε ο γιος του θύματος και πρόσθεσε ότι «είχαν χωρίσει επιχειρηματικά εδώ και χρόνια».

Επίσης ο γιος είπε ότι την ημέρα του φόνου ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα διότι ήξερε ότι θα επέστρεφε από τη δουλειά. «Βρέθηκε προ εκπλήξεως μπροστά του. Κανένας δεν ήξερε ότι είχε δίκαννο και τώρα φάνηκε για ποιον λόγο το είχε αγοράσει», συμπλήρωσε.

«Γιατί πέρασαν τα 80 ο πατέρας και ο θείος μου για να γίνει αυτό; Αφήστε όσο σας δώσει ο Θεός και να φύγετε κύριοι. Γιατί να σηκώσει το δίκαννο δύο φορές; Έλεος, δεν είχε πειράξει κανένα ο πατέρας μου», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Υπενθυμίζεται ότι ο 86χρονος παρουσιάστηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Ο 86χρονος είχε άδεια για το όπλο που έληγε στις 10 Ιουνίου.