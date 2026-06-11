Καναδάς: Νεκρός αστυνομικός σε έφοδο στο Τορόντο για την επίθεση στο αμερικανικό προξενείο

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε από πυροβολισμούς σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στο Τορόντο στον Καναδά, στο πλαίσιο της έρευνας για πυροβολισμούς στο προξενείο των ΗΠΑ τον Μάρτιο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνω τον θάνατο του αστυνομικού», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Τορόντο Μάιρον Ντέμκιου.

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Όπως είπε, ο 43χρονος αστυνομικός σκοτώθηκε κατά την «εκτέλεση εντάλματος έρευνας νωρίς σήμερα το πρωί» κατά τη διάρκεια εφόδου σε μια βορειοδυτική συνοικία της πόλης. Ο αστυνομικός πέθανε στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί.

Γύρω στις 5:45 το πρωί (τοπική ώρα /12:45 ώρα Ελλάδας), αστυνομικοί βαριά οπλισμένοι (με τυφέκια εφόδου, πιστόλια και tasers) μπήκαν σε ένα κτίριο στη συνοικία αυτή.

Περίπου 15 λεπτά αργότερα, τραυματιοφορείς εθεάθησαν να εκτελούν ΚΑΡΠΑ (άμεση καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση) σε έναν άνθρωπο που μεταφερόταν με φορείο.

Ένας δεύτερος άνθρωπος μεταφέρθηκε επίσης με ασθενοφόρο, σύμφωνα με καναδικά μέσα ενημέρωσης.

Το ένταλμα ήταν μέρος μιας έρευνας εθνικής ασφάλειας που σχετίζεται με τους πυροβολισμούς στο προξενείο των ΗΠΑ στο κέντρο του Τορόντο, τόνισε η αστυνομία.

Για το περιστατικό αυτό, ένας 19χρονος βασικός ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί από τις αρχές και παραμένει ασύλληπτος.

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Στις 10 Μαρτίου, δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ στον εξωτερικό χώρο του προξενείου των ΗΠΑ στις 4:30 (11:30 ώρα Ελλάδας) πριν τραπούν σε φυγή.

Το περιστατικό οδήγησε στην αύξηση των μέτρων ασφαλείας για τα κτίρια των διπλωματικών αποστολών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην πόλη εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.