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ΔΙΕΘΝΗ

Γκουτέρες: Έκκληση σε ΗΠΑ και Ιράν για αποκατάσταση της εκεχειρίας

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ είναι «βαθύτατα ανήσυχος» για τη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Γκουτέρες: Έκκληση σε ΗΠΑ και Ιράν για αποκατάσταση της εκεχειρίας
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Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είναι «βαθύτατα ανήσυχος» για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και των ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, όπως ανέφερε o εκπρόσωπος Τύπου Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο κ. Γκουτέρες προτρέπει τις αντιμαχόμενες πλευρές «να επιστρέψουν στην πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας και να αποφύγουν τυχόν περαιτέρω επιδείνωση (της κατάστασης) που, όπως είπε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα μπορούσε να πυροδοτήσει επανέναρξη της σύγκρουσης, με απρόβλεπτες συνέπειες για την περιοχή και όλο τον κόσμο, ιδίως για τις πιο ευάλωτες χώρες».

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