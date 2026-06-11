Θρίλερ στο Λουτράκι: Εντοπίστηκε σορός άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Πέμπτης 11/6 καθώς η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Korinthostv στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου, τα οποία προχώρησαν στην ανάσυρση της σορού και στη διενέργεια των προβλεπόμενων διαδικασιών.

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Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον 38χρονο Ουκρανό υπήκοο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου τις προηγούμενες ημέρες, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες από το Λιμενικό Σώμα για τον εντοπισμό του. Η ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει μέσω των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών και ανακριτικών διαδικασιών.