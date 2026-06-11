Έγκλημα στο Αίγιο: «Μου είπε “Δημήτρη morto”» – Συγκλονίζει ο φίλος του 65χρονου Ιταλού που βρήκε νεκρούς την 54χρονη και τον γιο της

Το όσα είδε μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο περιέγραψε στις τηλεοπτικές κάμερες γείτονας και φίλος του Ιταλού που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

Συγκεκριμένα, ο κύριος Δημήτρης, φίλος και γείτονας περιέγραψε, όσα συνέβησαν μοιραίο πρωινό, όταν ο 65χρονος Ιταλός τον του ζήτησε να πάει στο σπίτι γρήγορα.

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Μόλις, έφτασε εκεί, είδε νεκρούς την 54χρονη και τον γιο της και αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.

«Ήμουν στο Αίγιο για προσωπική μου δουλειά. Πέρασα από δω γύρω στις 11:00. Δεν υπήρχε τίποτα. Συνήθως κοιμόντουσαν. Αρκετές φορές σηκωνόντουσαν και λίγο αργά. Κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνό μου. Γύρω στις δώδεκα παρά τέταρτο. Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο. Μου είπε στα ιταλικά “Δημήτρη, γρήγορα σπίτι”.

Πριν φτάσω στο σπίτι, είχα ξανά μια κλήση. Ήταν πάλι ο ίδιος. Σηκώνω το τηλέφωνο και μέχρι να του πω ότι είμαι εδώ είχα φτάσει σπίτι του», ανέφερε μιλώντας στο MEGA ο γείτονας του 65χρονου Ιταλού.

«Έφερε το κλειδί του σπιτιού, άνοιξε, μπήκα μέσα. Ανεβαίνω σε ένα μπαλκονάκι. Αυτός ωρυόταν. Ρωτούσα πού είναι ο Ολύμπιος, αλλά δεν έπαιρνα απάντηση. Ωρυόταν».

Σε άλλο σημείο ο κύριος Δημήτρης ανέφερε: «Αρχίζω και φωνάζω “Μαρία, Μαρία”, πολύ δυνατά, μήπως δω κάποια κίνηση. Αμέσως μετά φώναζα “Ολύμπιε”. Δεύτερη και τρίτη φορά που φώναξα το όνομα του Ολύμπιου, ο Ιταλός ήταν δίπλα μου και μου είπε “Δημήτρη, morto”», συμπλήρωσε.

Τι αντίκρυσε στο δωμάτιο του Ολύμπιου

Στη συνέχεια, ο κύριος Δημήτρης περιέγραψε όσα είδε όταν μπήκε στο δωμάτιο του Ολύμπιου. Όπως ανέφερε, προσπάθησε να μπει στο εσωτερικό του δωματίου, αλλά τη στιγμή που έσπρωξε τη μισάνοιχτη πόρτα, αντιλήφθηκε ότι εκείνη δεν άνοιγε και αργότερα συνειδητοποίησε πως το εμπόδιο ήταν το άψυχο σώμα της 54χρονης Μαρίας που κείτονταν στο πάτωμα.

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«Μπαίνοντας μαζί και προχωρώντας σχεδόν δίπλα, στο διάδρομο φάτσα ήταν η πόρτα του δωματίου του παιδιού. Ήταν μισάνοιχτη. Την έσπρωξα λίγο, αλλά δεν άνοιγε γιατί από την πίσω μεριά διαπίστωσα μετά πως ήταν η Μαρία.

Βάζοντας το κεφάλι, επειδή δεν είχε φως, είδα στο κρεβάτι ότι ήταν το παιδί με μια κουβέρτα σκεπασμένος μέχρι πάνω. Είδα πίσω από την πόρτα και ένα κομοδίνο με σπασμένα γυαλιά και κάτι σαν κηλίδες αίμα και είδα πως πίσω από την πόρτα ήταν η Μαρία», περιέγραψε ο μάρτυρας.

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Τι του εκμυστηρεύτηκε ο 65χρονος Ιταλός

Ο κύριος Δημήτρης, αφού είδε αιμόφυρτους την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ και την αστυνομία, ενώ στη συνέχεια ρώτησε τον Ιταλό τι ακριβώς είχε συμβεί.

«Βγάζω το τηλέφωνό μου και πήρα το 166 και μετά την αστυνομία. Τον ενημέρωσα. Δεν είχα καμία κίνησή του. Τον ρώτησα τι συνέβη. Η απάντησή του ήταν πως “Δημήτρη, η Μαρία στις 23:00 πήγε για ύπνο. Δεν μου μίλησε καθόλου για τον Ολύμπιο”. Αυτός πήγε μετά από λίγο για ύπνο και η Μαρία ροχάλιζε και πήγε να κοιμηθεί δίπλα.

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Ακριβώς τα λόγια που μου είπε: “Σηκώθηκα στις 11 το πρωί, πήγα στο μπάνιο. Δεν είδα τη Μαρία στο δωμάτιό της”. Μου είπε ότι αρκετές φορές, όταν ερχόταν το παιδί, η Μαρία κοιμόταν στο δωμάτιο του παιδιού. Και χτύπησε την πόρτα του Ολύμπιου, δεν πήρε απάντηση. Άνοιξε την πόρτα και συνάντησε αυτό που είδα και εγώ», αποκάλυψε ο κύριος Δημήτρης.