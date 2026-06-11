Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Οι ενδεκάδες των Μεξικού και Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα της διοργάνωσης
Οι επιλογές των δυο χωρών
Μεξικό και Νότια Αφρική ανοίγουν την αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 το βράδυ της Πέμπτης 11/6, θέλοντας να μπουν με το δεξί στη διοργάνωση.
Συγκεκριμένα, οι δυο χώρες έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες τους για αυτή την σημαντική αναμέτρηση.
Η ενδεκάδα του Μεξικού: Ρανγκέλ, Ρέγιες, Μοντές, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Λίρα, Αλβαράδο, Κιονιόνες, Φιντάλγκο, Γκουτιέρες, Χιμένες.
¡ALINEACIÓN OFICIAL! 🚨
Este es nuestro primer XI en la Copa del Mundo.
Listos para darlo todo.
¡Vamos, vamos, vamos! 🫶#SomosMéxico pic.twitter.com/UF47hYo9nk— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026
Η ενδεκάδα της Νότιας Αφρικής: Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Σιμπίσι, Εμποκαζί, Μοντιμπά, Σίτχοουλ, Μοκοένα, Άνταμς, Ρέινερς, Φόστερ.
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