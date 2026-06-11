Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Οι ενδεκάδες των Μεξικού και Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα της διοργάνωσης

Μεξικό και Νότια Αφρική ανοίγουν την αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 το βράδυ της Πέμπτης 11/6, θέλοντας να μπουν με το δεξί στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, οι δυο χώρες έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες τους για αυτή την σημαντική αναμέτρηση.

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Η ενδεκάδα του Μεξικού: Ρανγκέλ, Ρέγιες, Μοντές, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Λίρα, Αλβαράδο, Κιονιόνες, Φιντάλγκο, Γκουτιέρες, Χιμένες.

¡ALINEACIÓN OFICIAL! 🚨



Este es nuestro primer XI en la Copa del Mundo.



Listos para darlo todo.

¡Vamos, vamos, vamos! 🫶#SomosMéxico pic.twitter.com/UF47hYo9nk— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

Η ενδεκάδα της Νότιας Αφρικής: Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Σιμπίσι, Εμποκαζί, Μοντιμπά, Σίτχοουλ, Μοκοένα, Άνταμς, Ρέινερς, Φόστερ.