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Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Οι ενδεκάδες των Μεξικού και Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα της διοργάνωσης

Οι επιλογές των δυο χωρών

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Οι ενδεκάδες των Μεξικού και Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα της διοργάνωσης
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Μεξικό και Νότια Αφρική ανοίγουν την αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 το βράδυ της Πέμπτης 11/6, θέλοντας να μπουν με το δεξί στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, οι δυο χώρες έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες τους για αυτή την σημαντική αναμέτρηση.

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Η ενδεκάδα του Μεξικού: Ρανγκέλ, Ρέγιες, Μοντές, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Λίρα, Αλβαράδο, Κιονιόνες, Φιντάλγκο, Γκουτιέρες, Χιμένες.

Η ενδεκάδα της Νότιας Αφρικής: Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Σιμπίσι, Εμποκαζί, Μοντιμπά, Σίτχοουλ, Μοκοένα, Άνταμς, Ρέινερς, Φόστερ.

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