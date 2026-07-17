Πύρινη «κόλαση» στον Καναδά: Περισσότερες από 200 πυρκαγιές καίνε ανεξέλεγκτα (Βίντεο)

Η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στον Καναδά συνεχίζει να επιδεινώνεται σήμερα με περισσότερες από 200 φωτιές να καίνε ανεξέλεγκτα, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο, οι καπνοί από τις οποίες επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διυπηρεσιακού Κέντρου για τις Δασικές Πυρκαγιές στον Καναδά (CIFFC), 209 πύρινα μέτωπα μαίνονται εκτός ελέγχου στη χώρα από ένα σύνολο 893 ενεργών πυρκαγιών.

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Αν και η περίοδος των φωτιών είναι λιγότερο δραματική, τουλάχιστον έως τώρα, σε σύγκριση με το 2023, έτος ρεκόρ, ή το 2025, το μένος των πυρκαγιών έχει επιδεινωθεί σημαντικά εδώ και μία εβδομάδα.

🔥 Más de 830 incendios forestales siguen activos en Canadá 🇨🇦



El humo ya afecta a Nueva York y Nueva Jersey, sede de la final del domingo entre España y Argentina ⚽️



Crece la preocupación ante los altos niveles de contaminación



📹 @MundoEConflicto / @albertolati pic.twitter.com/QAfA2wghaF— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 16, 2026

Σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτες από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Την περασμένη Παρασκευή, αυτός ο αριθμός ήταν κοντά στα 16 εκατομμύρια στρέμματα.

🇺🇸‼️ NUEVA YORK ESTÁ CUBIERTA DE HUMO POR LOS INCENDIOS FORESTALES EN CANADÁ, A 3 DÍAS PARA LA FINAL DEL MUNDIAL.



Las autoridades recomiendan NO SALIR a menos que sea extremadamente necesario. ⚠️ pic.twitter.com/vT5fHbSAWw— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 17, 2026

Η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη στην επαρχία του Οντάριο (ανατολικά), η οποία ζήτησε χθες τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

🇨🇦 – Toronto had the worst air quality of any major city on Earth Wednesday (July 15), surpassing Kinshasa and Delhi, as smoke from out-of-control wildfires in northwestern Ontario blackened the sky. Environment Canada logged an Air Quality Health Index of 10+ ("very high risk");… pic.twitter.com/Qlon1Dcq1A ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 16, 2026

Τα πύρινα μέτωπα σε αυτήν την επαρχία δεν έχουν προκαλέσει έως τώρα κανέναν θάνατο, όμως πολλές απομακρυσμένες κοινότητες χρειάστηκε να εκκενωθούν. Σήμερα το πρωί, οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση μιας ζώνης, που βρίσκεται στον δήμο Θάντερ Μπέι, μπροστά στην εξάπλωση της πυρκαγιάς.

It’s incredible to think that fires burning in Canada can turn sunny afternoons into hazy skies across much of the United States.



Nature operates on a much bigger scale than most of us realize. pic.twitter.com/7hoCaLS0g9 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 16, 2026

Οι καπνοί που προέρχονται από αυτές τις πυρκαγιές και μεταφέρονται με τον άνεμο οδήγησαν σε πολύ μεγάλη επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στην μητρόπολη του Τορόντο, την πιο πολυπληθή πόλη του Καναδά και στις ανατολικές ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η ελβετική εταιρεία IQAir, οι πόλεις Σικάγο, Ντιτρόιτ, Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη ήταν η πιο μολυσμένες στον πλανήτη γύρω στις 17.00 ώρα Ελλάδας.