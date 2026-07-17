Φωτιά στον Πύργο Ηλείας: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στις Κολιρέικες Παράγκες

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες στην περιοχή Κολυρεικες παράγκες, του δήμου Πύργου.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.