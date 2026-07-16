Καναδάς: Πάνω από 800 ενεργά μέτωπα – «Συναγερμός» για την ποιότητα του αέρα σε ΗΠΑ και Τορόντο

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένει ο Καναδάς, καθώς περισσότερες από 800 δασικές πυρκαγιές μαίνονται σε ολόκληρη τη χώρα, θέτοντας τις αρχές σε ύψιστο συναγερμό.

Η συντριπτική πλειονότητα των μετώπων βρίσκεται εκτός ελέγχου, με το Καναδικό Διατμηματικό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών να καταγράφει συνολικά 857 ενεργές εστίες, εκ των οποίων οι 23 εκδηλώθηκαν μέσα σε ένα μόλις εικοσιτετράωρο.

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Massive smoke plumes filled the sky as in-cockpit footage captured hundreds of wildfires burning across Canada. pic.twitter.com/FfFJQnQCDD— Breaking911 (@Breaking911) July 16, 2026

Ενδεικτικό του μεγέθους της καταστροφής είναι το οπτικό υλικό που κατέγραψε πιλότος πάνω από το Θάντερ Μπέι του Οντάριο.

Μέσα από το πιλοτήριο αποτυπώνονται γιγάντια πυροσωρειτομελανικά νέφη, σύννεφα που δημιουργούνται από τα βίαια ανοδικά ρεύματα θερμού αέρα και καπνού που παράγουν οι μεγάλες πυρκαγιές.

«Κόκκινος συναγερμός» για τη δημόσια υγεία σε Καναδά και ΗΠΑ

Οι συνέπειες των πυρκαγιών έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα σύνορα του Καναδά.

Πυκνά στρώματα καπνού έχουν καλύψει μεγάλες περιοχές των βόρειων και κεντρικών ΗΠΑ, υποβαθμίζοντας δραματικά την ποιότητα του αέρα.

Σύμφωνα με τον επίσημο Δείκτη Ποιότητας Αέρα (AQI) των ΗΠΑ, η ατμόσφαιρα σε εκτεταμένα τμήματα του Μίσιγκαν και της Μινεσότα χαρακτηρίζεται πλέον ως «επικίνδυνη», με τις υγειονομικές αρχές να απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να παραμένουν σε κλειστούς χώρους.

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🇨🇦 😷 Toronto air quality among world's worst due to wildfires



Toronto experienced the worst air quality of any major city in the world on Wednesday, edging out New Delhi and Kinshasa, according to the Swiss firm IQAir, as wildfire smoke turned skies yellow. More than 800… pic.twitter.com/VM7lVfM4Tm— AFP News Agency (@AFP) July 16, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελβετικής εταιρείας IQAir, το Ντιτρόιτ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της λίστας με τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως, ενώ ακολουθούν η Μινεάπολη και το Τορόντο.

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Παράλληλα, ο καπνός έχει δημιουργήσει μια απόκοσμη, κιτρινοκόκκινη ατμόσφαιρα πάνω από το Τορόντο και τη Νέα Υόρκη.

Αν και τις επόμενες ημέρες αναμένονται καταιγίδες στο Οντάριο, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι βροχοπτώσεις δεν θα επαρκέσουν για να σβήσουν τα μεγάλα μέτωπα.

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Ανησυχία για τον τελικό του Μουντιάλ

Οι βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να συνεχίσουν να μεταφέρουν τα σωματίδια καπνού προς τις βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό για το Νιου Τζέρσεϊ, καθώς εκεί είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Μια σχετική βελτίωση αναμένεται από τη Δευτέρα, όταν η στροφή των ανέμων θα κατευθύνει τον καπνό προς το Κεμπέκ. 🇨🇦 🔥 Multiple wildfires continue to rage across #Canada, with storm winds blowing the smoke from the blazes as far as #Toronto, degrading the city's air quality significantly.



Environment Canada reported an Air Quality Health Index reading of 10+, classified as "very high… pic.twitter.com/rzEDAXlCEL— FRANCE 24 English (@France24_en) July 16, 2026

Εκκενώσεις με βάρκες και εγκλωβισμοί στα τρένα

Πέρα από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, οι πυρκαγιές στο βόρειο Οντάριο αφήνουν πίσω τους εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές.

Εκατοντάδες μέλη των κοινοτήτων των Πρώτων Εθνών (First Nations) αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους, με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν απομακρύνσεις πολιτών από απομονωμένες περιοχές ακόμη και μέσω ποταμών με βάρκες.

Η Λίντα Ντεμπασίγκε, επικεφαλής του Μεγάλου Συμβουλίου του Έθνους Ανισιναμπέκ, επιβεβαίωσε σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και δημόσιες υποδομές. Smoke from more than 800 wildfires burning across Canada is drifting into the Philadelphia region, creating hazy skies and prompting air quality concerns. pic.twitter.com/Sh5Ew0BE1x— Breaking911 (@Breaking911) July 16, 2026

Την ίδια ώρα, σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν στις σιδηροδρομικές γραμμές του Οντάριο, όταν εμπορική αμαξοστοιχία εγκλωβίστηκε μέσα σε πύρινο μέτωπο, με το προσωπικό να εκπέμπει σήμα κινδύνου.