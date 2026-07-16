Καναδάς: Πάνω από 800 ενεργά μέτωπα – «Συναγερμός» για την ποιότητα του αέρα σε ΗΠΑ και Τορόντο
Τοξικό νέφος καλύπτει ολόκληρες πόλεις
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένει ο Καναδάς, καθώς περισσότερες από 800 δασικές πυρκαγιές μαίνονται σε ολόκληρη τη χώρα, θέτοντας τις αρχές σε ύψιστο συναγερμό.
Η συντριπτική πλειονότητα των μετώπων βρίσκεται εκτός ελέγχου, με το Καναδικό Διατμηματικό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών να καταγράφει συνολικά 857 ενεργές εστίες, εκ των οποίων οι 23 εκδηλώθηκαν μέσα σε ένα μόλις εικοσιτετράωρο.
Ενδεικτικό του μεγέθους της καταστροφής είναι το οπτικό υλικό που κατέγραψε πιλότος πάνω από το Θάντερ Μπέι του Οντάριο.
Μέσα από το πιλοτήριο αποτυπώνονται γιγάντια πυροσωρειτομελανικά νέφη, σύννεφα που δημιουργούνται από τα βίαια ανοδικά ρεύματα θερμού αέρα και καπνού που παράγουν οι μεγάλες πυρκαγιές.
«Κόκκινος συναγερμός» για τη δημόσια υγεία σε Καναδά και ΗΠΑ
Οι συνέπειες των πυρκαγιών έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα σύνορα του Καναδά.
Πυκνά στρώματα καπνού έχουν καλύψει μεγάλες περιοχές των βόρειων και κεντρικών ΗΠΑ, υποβαθμίζοντας δραματικά την ποιότητα του αέρα.
Σύμφωνα με τον επίσημο Δείκτη Ποιότητας Αέρα (AQI) των ΗΠΑ, η ατμόσφαιρα σε εκτεταμένα τμήματα του Μίσιγκαν και της Μινεσότα χαρακτηρίζεται πλέον ως «επικίνδυνη», με τις υγειονομικές αρχές να απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να παραμένουν σε κλειστούς χώρους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελβετικής εταιρείας IQAir, το Ντιτρόιτ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της λίστας με τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως, ενώ ακολουθούν η Μινεάπολη και το Τορόντο.
Παράλληλα, ο καπνός έχει δημιουργήσει μια απόκοσμη, κιτρινοκόκκινη ατμόσφαιρα πάνω από το Τορόντο και τη Νέα Υόρκη.
Αν και τις επόμενες ημέρες αναμένονται καταιγίδες στο Οντάριο, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι βροχοπτώσεις δεν θα επαρκέσουν για να σβήσουν τα μεγάλα μέτωπα.
Ανησυχία για τον τελικό του Μουντιάλ
Οι βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να συνεχίσουν να μεταφέρουν τα σωματίδια καπνού προς τις βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό για το Νιου Τζέρσεϊ, καθώς εκεί είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Μια σχετική βελτίωση αναμένεται από τη Δευτέρα, όταν η στροφή των ανέμων θα κατευθύνει τον καπνό προς το Κεμπέκ.
Εκκενώσεις με βάρκες και εγκλωβισμοί στα τρένα
Πέρα από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, οι πυρκαγιές στο βόρειο Οντάριο αφήνουν πίσω τους εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές.
Εκατοντάδες μέλη των κοινοτήτων των Πρώτων Εθνών (First Nations) αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους, με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν απομακρύνσεις πολιτών από απομονωμένες περιοχές ακόμη και μέσω ποταμών με βάρκες.
Η Λίντα Ντεμπασίγκε, επικεφαλής του Μεγάλου Συμβουλίου του Έθνους Ανισιναμπέκ, επιβεβαίωσε σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και δημόσιες υποδομές.
Την ίδια ώρα, σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν στις σιδηροδρομικές γραμμές του Οντάριο, όταν εμπορική αμαξοστοιχία εγκλωβίστηκε μέσα σε πύρινο μέτωπο, με το προσωπικό να εκπέμπει σήμα κινδύνου.
Όπως ανακοίνωσαν οι Καναδικοί Εθνικοί Σιδηρόδρομοι, όλοι οι εργαζόμενοι που είχαν παγιδευτεί κοντά στην περιοχή Άρμστρονγκ απομακρύνθηκαν τελικά με ασφάλεια, ενώ τα δρομολόγια στην πληγείσα ζώνη έχουν ανασταλεί προσωρινά.
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