Στο πλευρό της Σάκκαρη στη μάχη για το Athens Open 2026 ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο πλευρό της Μαρίας Σάκκαρη το απόγευμα της Παρασκευής 17/7 στη μάχη που δίνει για πρόκριση στα ημιτελικά του Athens Open 2026.

Συγκεκριμένα, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη βρίσκονται στο Stadion Sports Center του ΟΑΚΑ για τον μεγάλο αγώνα της Ελληνίδας τενίστριας κόντρα στην Αμερικανίδα Αλίσια Παρκς, στα προημιτελικά στο κεντρικό κορτ του Athens Open.

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Να θυμίσουμε, ότι η Μαρία Σάκκαρη είναι και μελλοντική νύφη του πρωθυπουργού καθώς έχει σοβαρή σχέση με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, η οποία οδεύει προς γάμο.