Ντόναλντ Τραμπ: Δημοσίευσε χάρτη με τις ΗΠΑ να καταλαμβάνουν τον Καναδά, τη Γροιλανδία και την Βενεζουέλα

Σε μια κίνηση υψηλής γεωπολιτικής έντασης προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναρτώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν αμφιλεγόμενο χάρτη που παρουσιάζει τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα ως τμήματα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επίμαχη εικόνα, η οποία δημοσιεύτηκε στην προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, απεικονίζει τον ίδιο να παρουσιάζει τον συγκεκριμένο χάρτη σε Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι εμφανίζονται εμφανώς έκπληκτοι και θορυβημένοι από τις διεκδικήσεις του.

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Το υπόβαθρο των εδαφικών διεκδικήσεων

Η ανάρτηση αυτή δεν έρχεται σε «κενό αέρος», αλλά αποτυπώνει τις πάγιες και ριζοσπαστικές θέσεις του Τραμπ για την επέκταση της αμερικανικής επιρροής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ανοιχτά στο παρελθόν το ενδεχόμενο προσάρτησης του Καναδά, ενώ παράλληλα πιέζει για τον έλεγχο της Γροιλανδίας, προβάλλοντας το επιχείρημα της θωράκισης της περιοχής έναντι της κινεζικής επιρροής.

To γεγονός ότι συμπεριέλαβε και τη Βενεζουέλα στον χάρτη ακολουθεί τις πρόσφατες καταιγιστικές εξελίξεις, κατά τις οποίες ο στρατός των ΗΠΑ προχώρησε στην απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας μετά από στρατιωτική επιχείρηση στο έδαφός της.

Έκτοτε, οι κραταιές πετρελαϊκές εταιρείες του Καράκας έχουν περάσει υπό τον έλεγχο ή τη στενή συνεργασία αμερικανικών επιχειρηματικών συμφερόντων.