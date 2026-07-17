Σεισμός στο Μεξικό: Συγκλονιστικά βίντεο από την ισχυρή δόνηση των 7,4 Ρίχτερ που έφερε προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού κι έγινε αισθητή επίσης στη Γουατεμάλα και στο Ελ Σαλβαδόρ.

Σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού (Servicio Sismológico Nacional, SSN), το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 135 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Χιδάλγο, στην πολιτεία Τσιάπας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🇲🇽🌍 BREAKING: Powerful 7.4 Magnitude Earthquake Strikes Off Mexico's Pacific Coast! 🚨⚠️



A magnitude 7.4 earthquake has struck off the southwestern coast of Mexico, approximately 71 km west-southwest of Puerto Madero, at a depth of 10 km, according to the USGS. pic.twitter.com/YjIJPY3Qs9— Disaster Zone (@Disaster_X_) July 17, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των καταστροφών.

Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα παλιρροϊκά κύματα να πλήξουν παράκτιες περιοχές σε απόσταση έως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

Στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια και ανάγκασε ορισμένους κατοίκους να βγουν τρέχοντας στους δρόμους, σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν βίντεο από εκκένωση κυβερνητικού κτιρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Terrifying moments as buildings sway violently following a powerful 7.4-magnitude earthquake off Mexico's Pacific coast. pic.twitter.com/rJju7oHef2— Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) July 17, 2026

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Ελ Σαλβαδόρ, όπως ανέφεραν κάτοικοι στο Reuters.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γραμματέας του Ναυτικού του Μεξικού, Ραϊμούντο Μοράλες, δήλωσε ότι η στάθμη του νερού δεν αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο από μισό μέτρο, αλλά παρ’ όλα αυτά συμβούλευσε τους ανθρώπους να μείνουν μακριά από τις παραλίες προς το παρόν.

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καμία σοβαρή θαλάσσια επίπτωση», δήλωσε ο Μοράλες κατά τη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου της κυβέρνησης. «Αναμένουμε μόνο σε ορισμένες παραλίες να παρατηρηθεί άνοδος της στάθμης του νερού έως και μισό μέτρο λόγω των επιπτώσεων του τσουνάμι από τον σεισμό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια σειρά μετασεισμών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μεγέθους μεταξύ 5 και 6 Ρίχτερ, έγιναν επίσης αισθητοί στο Μεξικό, τη Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ.

Σεισμός στο Μεξικό: Τρόμος και στην Γουατεμάλα

Στην Πόλη της Γουατεμάλας, ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια και ανάγκασε ορισμένους κατοίκους να βγουν τρέχοντας από τα σπίτια τους στους δρόμους, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στη Γουατεμάλα έδειξαν πλάνα του προσωπικού να εκκενώνει ένα κυβερνητικό κτίριο καθώς ενεργοποιούνταν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Φοβήθηκα πολύ και μου θύμισε τον πρόσφατο σεισμό στη Βενεζουέλα. Έτσι έτρεξα έξω και κατέβηκα τις σκάλες επειδή μένω στον όγδοο όροφο. Η δόνηση δεν σταματούσε», δήλωσε στο Reuters από την Πόλη της Γουατεμάλας ο Αλεξάντερ Βαλντέζ, ένας 29χρονος λογιστής.

Ο Adolfo Zacarias, ένας 43χρονος εργαζόμενος στην εξυπηρέτηση πελατών που ζει στον τρίτο όροφο του κτιρίου του, είπε ότι αναζήτησε καταφύγιο κάτω από μια κολόνα όταν ξεκίνησε η σεισμική δόνηση.

«Νομίζω ότι οι αναμνήσεις από όσα συνέβησαν πρόσφατα στη Βενεζουέλα μας επέστρεψαν και αυτό μας τρόμαξε πολύ», είπε ο Adolfo Zacarias.

Η Βενεζουέλα εξακολουθεί να συγκλονίζεται από τους διπλούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου, όταν δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν σε απόσταση μικρότερη του ενός λεπτού ο ένας από τον άλλον στη βορειοκεντρική περιοχή, ανατρέποντας κτίρια στο Καράκας και τις κοντινές παράκτιες περιοχές και πυροδοτώντας μια παρατεταμένη προσπάθεια διάσωσης και ανακούφισης.