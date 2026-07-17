Συναγερμός στον Κόλπο του Άντεν: Σομαλοί πειρατές κατέλαβαν το δεξαμενόπλοιο «Asana» – Άγνωστη η τύχη του πληρώματος

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι διεθνείς ναυτιλιακές αρχές στην Αραβική Θάλασσα, μετά την κατάληψη του δεξαμενόπλοιου «Asana» από Σομαλούς πειρατές στον Κόλπο του Άντεν.

Μέχρι στιγμής, η κατάσταση της υγείας και η τύχη των μελών του πληρώματος παραμένουν εντελώς άγνωστες.

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Σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, η επίθεση αποδίδεται ξεκάθαρα στο φαινόμενο της σομαλικής πειρατείας, ξεκαθαρίζοντας ότι το συμβάν δεν συνδέεται με τη δράση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης ή με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις που αφορούν το Ιράν.

Το χρονικό της κατάληψης

Το περιστατικό σημειώθηκε ανοικτά των νότιων ακτών της Υεμένης. Όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), οι ένοπλοι εισβολείς κατάφεραν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το τάνκερ.

Η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard επεσήμανε ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πειρατεία, ο ακριβής αριθμός των δραστών, καθώς και η κατάσταση του πλοίου παραμένουν ασαφή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και ένα σκάφος από τη Νότια Κορέα έπλεε κοντά στο δεξαμενόπλοιο την ώρα της επίθεσης, δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση από την πλευρά του.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης – Έξαρση της πειρατείας

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με Ευρωπαίο αξιωματούχο της ναυτικής αποστολής «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα να επιβεβαιώνει ότι έχουν ήδη αποσταλεί δυνάμεις για την παροχή βοήθειας.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται έντονη κινητικότητα των Σομαλών πειρατών, οι οποίοι επεκτείνουν τη δράση τους σε πιο απομακρυσμένες ζώνες του Κόλπου του Άντεν.

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Ενδεικτικά, την 1η Ιουλίου είχε σημειωθεί ακόμη μία επίθεση 76 ναυτικά μίλια νότια της πόλης Μπαλχάφ της Υεμένης, όταν τέσσερις ένοπλοι που επέβαιναν σε μικρό σκάφος άνοιξαν πύρ, προκαλώντας ελαφρές υλικές ζημιές στη γέφυρα διερχόμενου πλοίου.