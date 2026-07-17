Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμική δόνηση μεγάλου μεγέθους, της τάξης των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στο Μεξικό, θέτοντας τις αρχές σε κατάσταση επιφυλακής.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε εστιακό βάθος που υπολογίζεται στα 29 χιλιόμετρα.

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Όσον αφορά το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού, αυτό προσδιορίζεται γεωγραφικά:

68 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Ταπατσούλα.

νοτιοδυτικά της πόλης Ταπατσούλα. 45 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της περιοχής Πουέρτο Μαδέρο.

Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε κοντά στην μεξικανική πόλη Πουέρτο Μαδέρο, είχε μικρό βάθος 10 χλμ., σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, επισημαίνεται ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να πληγούν ακτές σε ακτίνα έως και 300 χιλιομέτρων από το σημείο της δόνησης, καθώς αναμένονται δυνητικά επικίνδυνα θαλάσσια κύματα.

Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί απώλειες ανθρώπινων ζωών, τραυματισμοί ή εκτεταμένες υλικές καταστροφές, με τις αρμόδιες κρατικές αρχές να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.