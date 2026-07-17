Χάος σε πτήση της Turkish Airlines: Επιβάτης χαστούκισε αεροσυνοδό επειδή δεν ήθελε να καθίσει δίπλα σε γυναίκα λόγω Σαρίας

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Turkish Airlines με προορισμό το Ντίσελντορφ, όταν ένας 29χρονος επιβάτης προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο και τελικά χειροδίκησε εναντίον μέλους του πληρώματος, επικαλούμενος θρησκευτικούς λόγους.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από την Τουρκία, όταν ο άνδρας αρνήθηκε κατηγορηματικά να καθίσει στη θέση του, διαμαρτυρόμενος για το γεγονός ότι διπλανή του ήταν γυναίκα και επικαλούμενος τον ισλαμικό νόμο (Σαρία).

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Όταν μια αεροσυνοδός παρενέβη για να του εξηγήσει ότι οφείλει να συμμορφωθεί με τους κανόνες ασφαλείας και τις υποδείξεις του πληρώματος, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τον επιβάτη να τη χαστουκίζει.

Η σύλληψη στη Γερμανία

Το περιστατικό σημειώθηκε την 1η Ιουνίου και είχε άμεσες νομικές συνέπειες. Μόλις το αεροσκάφος τροχοδρόμησε στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ, δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας εισήλθαν στο αεροπλάνο και προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, ο συλληφθείς είναι ένας 29χρονος Γερμανός υπήκοος, τουρκικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του.

Την προανάκριση και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας, ενώ η αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε κάποιο επίσημο σχόλιο.

Έξαρση στα επεισόδια με «απείθαρχους» επιβάτες

Το συγκεκριμένο συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια ανησυχητική σειρά περιστατικών με βίαιες συμπεριφορές ταξιδιωτών παγκοσμίως, οι οποίοι αγνοούν επιδεικτικά τα πρωτόκολλα ασφαλείας και επιτίθενται στα πληρώματα καμπίνας.

Μάιος 2026: Πτήση της Delta Air Lines (από Φορτ Λόντερντεϊλ προς Λος Άντζελες) υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση στην πολιτεία της Τζόρτζια, όταν επιβάτης χαστούκισε αεροσυνοδό μετά από καβγά για το σερβίρισμα ποτών.

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Ιούνιος 2026: Σε πτήση από τη Μεγάλη Βρετανία προς τη Μαγιόρκα, ένας άνδρας σε κατάσταση μέθης γρονθοκόπησε αστυνομικό κατά τη διάρκεια έντονης λογομαχίας που είχε με τη σύντροφό του, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί βίαια από το αεροσκάφος μετά την παρέμβαση των ισπανικών αρχών.