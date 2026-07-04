Μουντιάλ, Καναδάς – Μαρόκο 0-3: Με 2 γκολ του Ουναΐ στους «16» οι «Λέοντες του Άτλαντα»

Το Μαρόκο επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στον Καναδά, επικρατώντας με 3-0 και εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα και οδήγησε τους Αφρικανούς στην πρόκριση.

Η ομάδα του Μοχάμεντ Ουάχι μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο και άνοιξε το σκορ με τον Ουναΐ, ο οποίος διπλασίασε λίγο αργότερα τα προσωπικά του τέρματα, βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Σουφιάν Ραχίμι στις καθυστερήσεις, «σφραγίζοντας» την πρόκριση του Μαρόκου στους «8». Στον πάγκο έμεινε για τους νικητές ο Αγιούμπ Ελ Καμπί.

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Ο Καναδάς είχε καλή παρουσία στο πρώτο μέρος και δημιούργησε ευκαιρίες, ωστόσο δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει. Αντίθετα, το Μαρόκο αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικό στις στιγμές που βρήκε χώρους, με τον Γιασίν Μπόνο να διατηρεί ανέπαφη την εστία του όποτε χρειάστηκε.

Με τη νίκη αυτή, οι Μαροκινοί συνεχίζουν την εντυπωσιακή πορεία τους στη διοργάνωση και πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στους «16», ο οποίος θα προκύψει από την αναμέτρηση Γαλλίας – Παραγουάης.