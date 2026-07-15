Καναδάς: Τρένο περικυκλώθηκε από τις φλόγες – Συγκλονιστικά βίντεο από την καμπίνα

Σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία καταστροφής βίωσε το πλήρωμα αμαξοστοιχίας στο Οντάριο του Καναδά, όταν το τρένο στο οποίο επέβαιναν εγκλωβίστηκε μέσα σε ένα πύρινο μέτωπο.

Το δραματικό συμβάν εκτυλίχθηκε την Τρίτη στην περιοχή Άρμστρονγκ, η οποία δοκιμάζεται σκληρά από εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο συγκοινωνιακό δίκτυο και αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε προληπτικές εκκενώσεις οικισμών.

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Η στιγμή που οι φλόγες «αγγίζουν» την ατμομηχανή

Το μέγεθος του κινδύνου αποτυπώνεται σε συγκλονιστικά βίντεο που τράβηξαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Στο οπτικό υλικό, το οποίο δημοσιοποίησε μέλος του Κοινοβουλίου του Βορειοδυτικού Οντάριο, οι φλόγες φαίνονται να έχουν περικυκλώσει πλήρως τις σιδηροδρομικές γραμμές και από τις δύο πλευρές, με τη φωτιά να «γλείφει» κυριολεκτικά το εξωτερικό της καμπίνας. This is near Armstrong, Ontario.



When will the Canadian National Railway Company make a statement about this incident? pic.twitter.com/6bKJYugeR0 July 14, 2026

Μέσα σε ένα περιβάλλον ασφυκτικής ορατότητας λόγω του πυκνού καπνού, ακούγεται ένας από τους υπαλλήλους να περιγράφει με αγωνία: «Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να μας προσπεράσει».

Διάσωση, σύγκρουση και πεζή διαφυγή

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η περιπέτεια ξεκίνησε όταν το πλήρωμα αποσυνέδεσε την ατμομηχανή από το υπόλοιπο τρένο, επιχειρώντας να προσεγγίσει και να διασώσει έναν εγκλωβισμένο εργοδηγό.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η μηδενική ορατότητα οδήγησε σε μια απρόσμενη εξέλιξη: η αποσπασμένη μονάδα προσέκρουσε πάνω στην υπόλοιπη αμαξοστοιχία, γεγονός που προκάλεσε νέες εστίες φωτιάς στο σημείο.

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Αντιμετωπίζοντας άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους, οι σιδηροδρομικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ατμομηχανή και να διαφύγουν πεζή μέσα από το δάσος. Ευτυχώς, όλοι τους απομακρύνθηκαν σώοι και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Μετά το σοβαρό περιστατικό, οι αρχές ανακοίνωσαν την πλήρη αναστολή των σιδηροδρομικών δρομολογίων στην περιοχή.

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Παράλληλα, οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο 128 ενεργές εστίες στη βορειοδυτική πλευρά του Οντάριο, με αρκετές κοινότητες να παραμένουν εκκενωμένες για λόγους ασφαλείας.