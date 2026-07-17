ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή φυλάκισης στον φαντάρο Νίκο Λυκούδη για κατοχή και μελέτη του “Ριζοσπάστη”.

Την ανάκληση της ποινής φυλάκισης στον φαντάρο Νίκο Λυκούδη για κατοχή και μελέτη του “Ριζοσπάστη” ζητάει το ΚΚΕ.

Συγκεκριμένα, με ερώτηση της προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στάθηκε στην υπόθεση του Νίκου Λυκούδη που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στη Β΄ Μοίρα Καταδρομών στη Νάουσα.

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Αναλυτικά:

Ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) ημερών επιβλήθηκε στον φαντάρο Ειδικών Δυνάμεων Λυκούδη Νίκο, που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στη Β΄ Μοίρα Καταδρομών στη Νάουσα, επειδή όπως είχε κάθε δικαίωμα, είχε στην κατοχή του και μελετούσε στον ελεύθερο χρόνο του την εφημερίδα “Ριζοσπάστης”.

Οι φαντάροι έχουν και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας τα πολιτικά τους δικαιώματα. Έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης ενημέρωσης κατά τον ελεύθερο χρόνο τους και κάθε δικαίωμα να διεκδικούν τη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μέσα στα στρατόπεδα και να απαιτούν τη βελτίωση της ζωής τους. Να συμμετέχουν ενεργά στα συνδικάτα και τα σωματεία τους, να αγωνιούν για τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζει η οικογένειά τους με την ακρίβεια και την αντιλαϊκή φορολογική πολιτική και τα ματωμένα πλεονάσματα.

Η κυβέρνηση με τις καταδικαστέες και αντιδραστικές της ενέργειες, κατά παράβαση των δικαιωμάτων των στρατευμένων, επιδιώκει να επιβάλει σιγή νεκροταφείου στα στρατόπεδα. Θέλει τους φαντάρους σε “γυάλα”, ανενημέρωτους και αποκομμένους από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας καθημερινά. Πολύ περισσότερο ενοχλείται γιατί οι φαντάροι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων σε αυτούς.

Καμιά τιμωρία δεν θα κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των φαντάρων και δε θα εμποδίσει το δικαίωμά τους για πολιτική ενημέρωση. Είναι εξάλλου γνωστό ότι ο “Ριζοσπάστης” είναι η μόνη εφημερίδα που προβάλλει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φαντάροι, οι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί, που στηρίζει τους αγώνες και τις δίκαιες διεκδικήσεις τους, όπως την κινητοποίησή τους ενάντια στο ν.5265/2026 «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να πάρει πίσω την απαράδεκτη ποινή που επιβλήθηκε στον φαντάρο Νίκο Λυκούδη στη Β’ Μοίρα Καταδρομών στη Νάουσα.

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ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για: