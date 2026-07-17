Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου: «Μποτιλιάρισμα» στους δρόμους και 100% πληρότητα στα λιμάνια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο μεγάλο κύμα των αδειούχων του Ιουλίου, με τη μαζική φυγή από την Αττική να προκαλεί συνωστισμό στα λιμάνια και έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Από νωρίς το πρωί, το λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται στο επίκεντρο της καλοκαιρινής εξόδου.

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Χιλιάδες ταξιδιώτες κατακλύζουν τις προβλήτες, με τις πληρότητες των πλοίων που αναχωρούν για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς να αγγίζουν το 100%.

Υπό το πρίσμα αυτό, οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας για τη διαχείριση της ροής των επιβατών.

Στο «κόκκινο» η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής

Μόνο για τη σημερινή ημέρα, η επιβατική κίνηση από τον Πειραιά αναμένεται να αγγίξει τους 19.000 επιβάτες, με τον σχεδιασμό να περιλαμβάνει συνολικά 57 δρομολόγια.

Πειραιάς: 23 αναχωρήσεις προς Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, καθώς και 25 συμβατικά και 32 ταχύπλοα για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Ραφήνα & Λαύριο: Σε υψηλούς ρυθμούς κινούνται και τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής, με 15 προγραμματισμένα δρομολόγια από τη Ραφήνα και 14 από το Λαύριο.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν λάβει έκτακτα μέτρα προκειμένου η επιβίβαση και η απομάκρυνση των πλοίων να διεξαχθούν ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις, παρά τον τεράστιο όγκο των εκδρομέων.

Live η κίνηση στους δρόμους

Ατελείωτες ουρές και χαμηλές ταχύτητες στους οδικούς άξονες

Η μαζική έξοδος έχει προκαλέσει «έμφραγμα» και στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με τις κυριότερες οδικές αρτηρίες να δοκιμάζονται.

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Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων (στο ύψος της Κατεχάκη με κατεύθυνση προς Μαρούσι και Χολαργό αντίστοιχα), καθώς και στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Ειδικότερα, η κίνηση διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες:

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Λεωφόρος Αθηνών: Από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Ασπρόπυργο και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Διόδια Ελευσίνας: Έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τη Νέα Πέραμο.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Η συμφόρηση δεν άφησε ανεπηρέαστη την Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 με 10 λεπτά στην έξοδο προς Μαρκόπουλο.

Αντίθετα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα η κατάσταση είναι πιο δύσκολη, με τις καθυστερήσεις να αγγίζουν τα 20-25 λεπτά από την Ανθούσα έως τη Μεταμόρφωση (έξοδος προς Λαμία) και τα 10-15 λεπτά από τον Ασπρόπυργο έως τα διόδια της Ελευσίνας.

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Οι αρχές συστήνουν σε όσους πρόκειται να ταξιδέψουν τις επόμενες ώρες να ξεκινήσουν αρκετά νωρίτερα για τον προορισμό ή το λιμάνι αναχώρησής τους, καθώς η κυκλοφοριακή πίεση αναμένεται να παραμείνει έντονη μέχρι αργά το βράδυ.