Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Ο αδελφός της «σπάει» τη σιωπή του σχεδόν 30 χρόνια μετά – «Θέλω να πω την αλήθεια»

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο μικρότερος αδελφός της, Τσαρλς Σπένσερ, αποφασίζει να αφηγηθεί τη δική του εκδοχή για τη ζωή της γυναίκας που έμεινε στην ιστορία ως η «πριγκίπισσα του λαού».

Το βιβλίο με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister» («Νταϊάνα, η αδελφή μου») πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου, ταυτόχρονα σε πολλές χώρες και σε συνολικά 12 γλώσσες.

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Όπως ανακοίνωσε ο γαλλικός εκδοτικός οίκος Flammarion, στόχος του βιβλίου είναι να παρουσιαστεί «η αλήθεια σχετικά με την Νταϊάνα από την πλευρά του αδελφού της».

«Θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Νταϊάνα»

Ο Τσαρλς Σπένσερ εξηγεί ότι η επικείμενη συμπλήρωση 30 ετών από τον τραγικό θάνατο της αδελφής του και τα συνεχή αιτήματα για συνεντεύξεις τον οδήγησαν στην απόφαση να καταγράψει οριστικά τις δικές του αναμνήσεις.

Όπως αναφέρει, προτίμησε να γράψει ο ίδιος όσα θυμάται αντί να συνεχίσει να βλέπει να αναπαράγονται απόψεις τρίτων, αρκετές από τις οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, βασίζονται σε αναλήθειες που με την πάροδο των ετών έγιναν αποδεκτές ως πραγματικότητα.

«Θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Νταϊάνα και να το κάνω με θετικό τρόπο», τονίζει ο Σπένσερ.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που είχε εκφωνήσει τον ιδιαίτερα φορτισμένο επικήδειο λόγο στην κηδεία της Νταϊάνα στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ, μετά τον θάνατό της στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997.

Η άγνωστη πλευρά της Νταϊάνα μέσα από τα μάτια του αδελφού της

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, είναι η πρώτη φορά που ο Τσαρλς Σπένσερ αφηγείται τόσο αναλυτικά τη ζωή του στο πλευρό της αδελφής του, αλλά και όσα συνέβησαν κατά την τραγική εβδομάδα που ακολούθησε τον θάνατό της.

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Ο ίδιος θέλει το βιβλίο να δώσει μια εικόνα της πραγματικής Νταϊάνα και στις νεότερες γενιές που δεν πρόλαβαν να τη γνωρίσουν μέσα από τη δημόσια παρουσία της.

Την περιγράφει ως έναν «εξαιρετικό, δυναμικό άνθρωπο, γεμάτο αγάπη και χαρίσματα», ο οποίος, παράλληλα, αντιμετώπιζε μεγάλη έλλειψη αυτοπεποίθησης.

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Ο Σπένσερ εκφράζει την ελπίδα ότι οι νεότεροι αναγνώστες θα μπορέσουν μέσα από το βιβλίο να αντιληφθούν «ποια πραγματικά ήταν» η αδελφή του και τον αντίκτυπο που άφησε πίσω της.

Παγκόσμια κυκλοφορία στις 22 Σεπτεμβρίου

Το «Swan Song: Diana, My Sister» θα κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου από τον Penguin Michael Joseph στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Penguin Press στις ΗΠΑ, ενώ στη Γαλλία θα εκδοθεί από τον Flammarion.

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Προγραμματίζεται να μεταφραστεί σε 12 γλώσσες, μεταξύ των οποίων τα ισπανικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά.

Ο 62χρονος κόμης Σπένσερ είναι πρώην δημοσιογράφος και συγγραφέας εννέα δοκιμίων.

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Σχεδόν 30 χρόνια από τον θάνατο της «πριγκίπισσας του λαού»

Η Νταϊάνα Σπένσερ παντρεύτηκε τον τότε πρίγκιπα Κάρολο το 1981 και απέκτησαν δύο γιους, τον Ουίλιαμ και τον Χάρι.

Το ζευγάρι χώρισε το 1992 και η Νταϊάνα συνέχισε να βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας δημοσιότητας, διατηρώντας τεράστια δημοφιλία.

Στις 31 Αυγούστου 1997, σε ηλικία μόλις 36 ετών, σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι μαζί με τον σύντροφό της, Ντόντι Αλ-Φαγιέντ.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, ο αδελφός της επιχειρεί πλέον να καταγράψει τη Νταϊάνα όπως εκείνος τη γνώρισε, μακριά από τους μύθους και τις αφηγήσεις που δημιουργήθηκαν γύρω από τη ζωή και τον θάνατό της.