Μητσοτάκης στα 52α γενέθλια της ΝΔ: «Δεν θα γυρίσουμε πίσω – Θα το ξανακάνουμε το 2027»

Μήνυμα για νέα εκλογική νίκη το 2027 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η παράταξη οφείλει να κερδίζει διαρκώς την εμπιστοσύνη των πολιτών και να αναγνωρίζει τα λάθη της.

«Αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν» και «δεν θα γυρίσουμε πίσω», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, ενώ έκλεισε την ομιλία του με τη φράση: «Θα το ξανακάνουμε το 2027».

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«Εσείς είστε η ψυχή και η καρδιά της παράταξης»

Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο πρωθυπουργός συνέδεσε την ιστορία της ΝΔ με τις προσωπικές διαδρομές των ανθρώπων της.

«Να θυμηθούμε σήμερα σε αυτή την πολύ όμορφη γιορτή, τη δική σας προσωπική διαδρομή και τι σας συνδέει εσάς με τη ΝΔ. Εσείς είστε η ΝΔ, εσείς είστε η ψυχή και η καρδιά της παράταξης», ανέφερε.

Στη διαδρομή των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις διαδοχικές εκλογικές νίκες με ποσοστά άνω του 40%, υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή και τον ίδιο.

«Και θα το καταφέρουμε ξανά», πρόσθεσε.

Η ανανέωση και η αναφορά στα μη κρατικά πανεπιστήμια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη δυνατότητα διαρκούς ανανέωσης βασική δύναμη της παράταξης, υποστηρίζοντας ότι αυτή θα της επιτρέψει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Μίλησε για την ικανότητα προσαρμογής «πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της αριστεράς και της δεξιάς», ενώ υπενθύμισε ότι, όπως ανέφερε, η ΟΝΝΕΔ είχε προτείνει την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων ήδη από το 1987.

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«Όσο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πρέπει να αγωνιζόμαστε για την εμπιστοσύνη»

Ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης, την οποία χαρακτήρισε δύσκολη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ΝΔ είναι η παράταξη που «σε ταραγμένα νερά κρατάει γερά το σκάφος της πατρίδας».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το διάστημα μέχρι τις εκλογές θα αξιοποιηθεί για να παρουσιαστεί στους πολίτες το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030.

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«Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο περισσότερο πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών», σημείωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, μίλησε για την ανάγκη αναγνώρισης των λαθών, αλλά και σχεδιασμού ενός μέλλοντος που θα καταστήσει τη χώρα πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη. Προειδοποίησε για μεγάλες οικονομικές αναταράξεις, υποστηρίζοντας ότι «σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση».

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Εκλογές την άνοιξη του 2027 – «Πιο σεμνοί και ταπεινοί»

Ο πρωθυπουργός τοποθέτησε την επόμενη εκλογική αναμέτρηση την άνοιξη του 2027, σημειώνοντας ότι μέχρι τότε η ΝΔ θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030, αποτιμώντας τόσο όσα πέτυχε όσο και τα λάθη της.

«Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε», υπογράμμισε.

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Αιχμή για «λαϊκιστές που φόρεσαν καινούργια ρούχα»

Αναφερόμενος στις διεθνείς οικονομικές αναταράξεις και στην αγορά ομολόγων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε ισχυρότερη θέση.

Επικαλέστηκε τη μείωση της ανεργίας στο 7,4% τον Αύγουστο, ποσοστό που χαρακτήρισε το δεύτερο χαμηλότερο των τελευταίων 25 ετών, και τόνισε ότι η χώρα μπορεί να στηρίζει τους πολίτες «από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και όχι από δανεικά».

Παράλληλα, άφησε αιχμή κατά πολιτικών αντιπάλων, χωρίς να τους κατονομάσει: «Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούργια ρούχα».

«Πάρτε δυνάμεις για τον αγώνα που έρχεται»

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους ανθρώπους της παράταξης να προετοιμαστούν για την εκλογική μάχη.

«Έχουμε κάθε λόγο παρά τους δύσκολους καιρούς να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα. Πάρτε δυνάμεις για τον αγώνα που έρχεται», ανέφερε.

«Θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο που θέσαμε. Θα το ξανακάνουμε το 2027», κατέληξε.