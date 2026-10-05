Ομόλογα: Στο 4,52% το ελληνικό δεκαετές – Χαμηλότερα από Γαλλία και Ιταλία

Με μικρή αποκλιμάκωση της απόδοσης του ελληνικού δεκαετούς ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου στην αγορά κρατικών ομολόγων, παρά τη νευρικότητα που επικράτησε στην Ευρώπη.

Η απόδοση του ελληνικού τίτλου υποχώρησε στην ΗΔΑΤ στο 4,52%, από 4,54% την Παρασκευή, σημειώνοντας μείωση δύο μονάδων βάσης.

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Το ελληνικό δεκαετές διατήρησε χαμηλότερη απόδοση από τους αντίστοιχους τίτλους της Γαλλίας και της Ιταλίας, παρουσιάζοντας θετική διαφοροποίηση σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Περίπου στις 103 μονάδες βάσης το spread

Η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς Bund, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, κινήθηκε γύρω στο 3,49%.

Με βάση τις συγκεκριμένες αποδόσεις, η διαφορά του ελληνικού δεκαετούς έναντι του γερμανικού διαμορφώνεται περίπου στις 103 μονάδες βάσης, παραμένοντας πάνω από το όριο των 100 μονάδων.

Η μικρή πτώση της ελληνικής απόδοσης καταγράφηκε ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές εξακολουθούν να επηρεάζονται από το ενεργειακό κόστος, τον επίμονο πληθωρισμό και τις προσδοκίες για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Υψηλότερες αποδόσεις σε Γαλλία και Ιταλία

Στη Γαλλία, η απόδοση του δεκαετούς κινήθηκε κοντά στο 4,87%, καθώς οι ανησυχίες για το δημοσιονομικό έλλειμμα, την έγκριση του προϋπολογισμού και την πολιτική σταθερότητα διατήρησαν τις πιέσεις στους τίτλους.

Το ιταλικό δεκαετές βρέθηκε περίπου στο 4,62%, ενώ το ισπανικό κινήθηκε κοντά στο 4,10%.

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Οι ενδεικτικές αποδόσεις διαμορφώθηκαν ως εξής: Χώρα Απόδοση δεκαετούς Γερμανία 3,49% Ισπανία 4,10% Ελλάδα 4,52% Ιταλία 4,62% Γαλλία 4,87%

Η ελληνική απόδοση ήταν συνεπώς περίπου 10 μονάδες βάσης χαμηλότερη από την ιταλική και 35 μονάδες χαμηλότερη από τη γαλλική.

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Θετική διαφοροποίηση με τις διεθνείς πιέσεις να παραμένουν

Η δημοσιονομική εικόνα και οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας προσφέρουν στήριξη στους ελληνικούς τίτλους, χωρίς να εξαλείφουν την επίδραση των διεθνών αναταράξεων.

Η συνεδρίαση έκλεισε με μια περιορισμένη βελτίωση για το ελληνικό δεκαετές, ενώ η απόσταση από το γερμανικό ομόλογο εξακολουθεί να αποτυπώνει το πρόσθετο ασφάλιστρο κινδύνου που απαιτεί η αγορά.