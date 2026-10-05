Καιρός την Τρίτη: Ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς – Η πρόγνωση του meteo
Γενικά αίθριος καιρός στις 6 Οκτωβρίου, με λίγες τοπικές νεφώσεις και περιορισμένη πρωινή ορατότητα στα ηπειρωτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αναμένονται την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.
Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις θα εμφανιστούν στη χώρα, ενώ η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.
Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή
Σύμφωνα με το meteo, η θερμοκρασία θα κυμανθεί:
- Δυτική Μακεδονία: Από 2 έως 23 βαθμούς.
- Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: Από 6 έως 26 βαθμούς.
- Θεσσαλία: Από 9 έως 27 βαθμούς.
- Ήπειρος: Από 7 έως 26 βαθμούς.
- Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος: Από 8 έως 27 βαθμούς.
- Νησιά Ιονίου: Από 13 έως 25 βαθμούς.
- Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου: Από 12 έως 24 βαθμούς.
- Κυκλάδες: Από 16 έως 23 βαθμούς.
- Δωδεκάνησα: Από 19 έως 23 βαθμούς.
- Κρήτη: Από 13 έως 24 βαθμούς.
Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο
Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ.
Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Από το πρωί θα γίνουν βορειοδυτικοί, 2 έως 4 μποφόρ.
Η πρόγνωση για την Αττική
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας να κυμαίνεται από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ από το πρωί έως το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 3 έως 5 μποφόρ.
Η πρόγνωση για τη Θεσσαλονίκη
Ηλιοφάνεια αναμένεται και στον νομό Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, με ένταση έως 3 μποφόρ.
Πηγή: meteo
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