Καιρός την Τρίτη: Ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς – Η πρόγνωση του meteo

Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αναμένονται την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις θα εμφανιστούν στη χώρα, ενώ η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

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Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Σύμφωνα με το meteo, η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

Δυτική Μακεδονία: Από 2 έως 23 βαθμούς.

Από 2 έως 23 βαθμούς. Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: Από 6 έως 26 βαθμούς.

Από 6 έως 26 βαθμούς. Θεσσαλία: Από 9 έως 27 βαθμούς.

Από 9 έως 27 βαθμούς. Ήπειρος: Από 7 έως 26 βαθμούς.

Από 7 έως 26 βαθμούς. Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος: Από 8 έως 27 βαθμούς.

Από 8 έως 27 βαθμούς. Νησιά Ιονίου: Από 13 έως 25 βαθμούς.

Από 13 έως 25 βαθμούς. Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου: Από 12 έως 24 βαθμούς.

Από 12 έως 24 βαθμούς. Κυκλάδες: Από 16 έως 23 βαθμούς.

Από 16 έως 23 βαθμούς. Δωδεκάνησα: Από 19 έως 23 βαθμούς.

Από 19 έως 23 βαθμούς. Κρήτη: Από 13 έως 24 βαθμούς.

Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ.

Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Από το πρωί θα γίνουν βορειοδυτικοί, 2 έως 4 μποφόρ.

Η πρόγνωση για την Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας να κυμαίνεται από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ από το πρωί έως το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 3 έως 5 μποφόρ.

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Η πρόγνωση για τη Θεσσαλονίκη

Ηλιοφάνεια αναμένεται και στον νομό Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, με ένταση έως 3 μποφόρ.

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Πηγή: meteo