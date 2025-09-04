Πορτογαλία: Εθνικό πένθος μετά το πολύνεκρο δυστύχημα με το τελεφερίκ “Γκλόρια” – “Ξέφυγε χωρίς φρένα και διαλύθηκε” (βίντεο)
15 νεκροί και 18 τραυματίες - Και τουρίστες ανάμεσα στα θύματα
Ημέρα εθνικού πένθους η σημερινή για την Πορτογαλία, ύστερα από το πολύνεκρο δυστύχημα με το εμβληματικό τελεφερίκ “Γκλόρια” της Λισαβόνας, που εκτροχιάστηκε την Τετάρτη και συνετρίβη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και άλλα 18 να τραυματιστούν.
Το ιστορικό τελεφερίκ, διάσημο σύμβολο της Λισαβόνας από το 1885, εκτροχιάστηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε μια από τις πιο τουριστικές διαδρομές, με τις αρχές να έχουν ήδη αρχίσει επίσημη έρευνα για τα αίτια και τον δήμαρχο να ανακοινώνει τριήμερο πένθος στην πόλη για τους νεκρούς.
Το τρομακτικό δυστύχημα συνέβη χθες το απόγευμα, όταν το βαγόνι που κατέβαινε τον απότομο λόφο του Σαν Πέντρο ντε Αλκαντάρα εκτροχιάστηκε κοντά στη βάση της γραμμής.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το σύστημα έλξης παρουσίασε αστοχία, με αποτέλεσμα το όχημα να χάσει τον έλεγχο και να προσκρούσει με σφοδρότητα σε κτίριο. Στο σημείο επικράτησε πανικός, καθώς δεκάδες τουρίστες και κάτοικοι βρίσκονταν στην περιοχή.
Όσον αφορά στον τραγικό απολογισμό αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 15 νεκρούς και 18 τραυματίες, εκ των οποίων πέντε νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μάλιστα, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και επισκέπτες από το εξωτερικό, ωστόσο οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν έχουν ταυτοποιήσει τα θύματα ούτε έχουν αποκαλύψει την εθνικότητά τους.
Ο Τιάγκο Αουγκούστο, επικεφαλής των υπηρεσιών παροχής άμεσης βοήθειας, ανέφερε ότι μεταξύ των θυμάτων που απεγκλωβίστηκαν ήταν ξένοι τουρίστες, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητές τους.
Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το τελεφερίκ φαινόταν εκτός ελέγχου, καθώς κατέβαινε τον λόφο με μεγάλη ταχύτητα, προφανώς εκτός ελέγχου.
Από την πλευρά της, η Τερέζα Ντι Άβο δήλωσε στο πορτογαλικό Observador: «Οι άνθρωποι μέσα ήταν προφανώς φοβισμένοι και τρέξαμε να τους βοηθήσουμε. Λίγο μετά, είδαμε ότι το τελεφερίκ ξέφυγε, χωρίς φρένα, και αρχίσαμε όλοι να τρέχουμε μακριά γιατί νομίζαμε ότι θα χτυπούσε αυτό στο κάτω μέρος. Αλλά έπεσε στη στροφή και συνετρίβη στο κτίριο. Χτύπησε με ωμή δύναμη και διαλύθηκε…».
Αξίζει να σημειωθεί ότι αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δήλωσαν πως για να απεγκώβιστούν τα θύματα από τα συντρίμμια χρειάστηκαν πάνω από δύο ώρες.
Λισαβόνα: Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας
Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας διέταξε άμεση έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν σε κακή συντήρηση ή φθορά στο καλώδιο έλξης.
Το Γραφείο Διερεύνησης Ατυχημάτων Μεταφορών ανέλαβε την υπόθεση, ενώ μηχανικοί και τεχνικοί εξετάζουν το δίκτυο για να αποκλειστεί ο κίνδυνος νέου ατυχήματος.
Το BBC μεταδίδει ότι αυτό που εξετάζεται είναι κάτι να πήγε στραβά με το σύστημα φρένων, το οποίο μπορεί να σχετίζεται με το καλώδιο που τρέχει κάτω από την επιφάνεια του απότομου δρόμου.
Ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και συμπλήρωσε πως ελπίζει ότι οι αρχές θα εξακριβώσουν σύντομα τα αίτια του δυστυχήματος.
Η εταιρεία Carris, η οποία διαχειρίζεται το «Elevador da Glória», με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι «όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης εκτελέστηκαν και τηρήθηκαν, δηλαδή η γενική συντήρηση, η οποία πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια. Οι ενδιάμεσες συντηρήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια, πραγματοποιήθηκαν κανονικά το 2022 και το 2024».
Η διαχειρίστρια εταιρεία ανέφερε επίσης ότι «τα μηνιαία και εβδομαδιαία προγράμματα συντήρησης και οι καθημερινές επιθεωρήσεις έχουν τηρηθεί σχολαστικά» και πρόσθεσε ότι «ξεκίνησε αμέσως έρευνα, από κοινού με τις αρχές, για να προσδιοριστούν τα πραγματικά αίτια αυτού του ατυχήματος».
Επίσης, το δημοτικό συμβούλιο της Λισαβόνας ανέστειλε τη λειτουργία άλλων τραμ στην πόλη και διέταξε άμεσους ελέγχους, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
