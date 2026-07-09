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Γερμανία: Σε 10 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο Έλληνας που σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή στο τρένο στη Ρηνανία

Παραδέχθηκε το έγκλημα αλλά αρνήθηκε κάθε πρόθεση δολοφονίας

Γερμανία: Σε 10 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο Έλληνας που σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή στο τρένο στη Ρηνανία
DEBATER NEWSROOM

Σε φυλάκιση 10 ετών καταδικάστηκε ο Έλληνας που είχε σκοτώσει Τούρκο ελεγκτή σε τρένο στη Ρηνανία – Παλατινάτο τον περασμένο Φεβρουάριο στην Γερμανία.

Ο 26χρονος ελληνικής καταγωγής διαπληκτίστηκε με τον 36χρονο ελεγκτή Σερκάν Καλάρ καθώς δεν διέθεται εισιτήριο επιβίβασης και κατόπιν τον γρονθοκόπησε, προκαλώντας του εγκεφαλική αιμορραγία, συνεπεία της οποίας ήταν να καταλήξει δύο ημέρες αργότερα.

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Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την επίθεση, αρνήθηκε ωστόσο κάθε πρόθεση δολοφονίας και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Η υπεράσπισή του ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο.

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