Πορτογαλία – Ισπανία 0-1: Ο Μερίνο στο φινάλε έστειλε τους «φούριας ρόχας» στους «8» του Μουντιάλ 2026 – Άδοξο «last dance» για τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Με γκολ του Μερίνο στις καθυστερήσεις η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Πορτογαλίας και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Κόντρα σε όσα έδειχναν πως ο αγώνας θα οδηγηθεί στην παράταση, ένα γκολ του άσου της Άρσεναλ στο 90+1′ ήταν ικανό να στείλει την Ισπανία στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, πικραίνοντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Πορτογαλίας.

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Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε με πολύ γρήγορο ρυθμό και φάσεις εκατέρωθεν. Μόλις στο 8΄ από κάθετη του Όλμο ο Ογιαρθάμπαλ βρέθηκε εντελώς μόνος σε κλασικό τετ-α-τετ με τον Κόστα, αλλά σούταρε άουτ.

Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη «Roja». Με τους Βιτίνια, Φερνάντες να «καταπίνουν» πολλά χιλιόμετρα στο κέντρο, η Πορτογαλία δεν άφησε τους Ισπανούς να κάνουν το γνωστό τους παιχνίδι και απείλησε άμεσα στο 41΄ όταν ο Μέντες σούταρε από το ύψος της περιοχής, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Πόρο και «σταμάτησε» στο οριζόντιο δοκάρι.

Η ποιότητα του παιχνιδιού έπεσε κατακόρυφα στο δεύτερο 45λεπτο. Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες συμβιβάζονταν με την ιδέα της παράτασης, οι δύο αλλαγές του Ντε Λα Φουέντε έστειλαν την Ισπανία στους «8»!

Μια εκπληκτική έμπνευση του Φεράν Τόρες με κάθετη πάσα έβγαλε μόνο τον Μερίνο ο οποίος πλάσαρε ψύχραιμα και διαμόρφωσε το 1-0 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων (90+1΄). Η Πορτογαλία είχε τη στιμή της με κεφαλιά του Σίλβα να φεύγει ελάχιστα άουτ στο 90+6.

Έτσι, η ομάδα του «προφέσορα» Λουϊς Ντε Λα Φουέντε πέρασε στους προημιτελικούς για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν είχε κατακτήσει το τρόπαιο στη Νότια Αφρική.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο (71′ Νταλότ), Μέντες (56′ Σεμέδο), Φερνάντες, Νέβες, Βιτίνια (71′ Κονσεϊσάο), Φέλιξ (71′ Λεάο), Νέτο (83′ Σίλβα), Κριστιάνο Ρονάλντο.

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ΙΣΠΑΝΙΑ: Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα (75′ Τόρες), Ρόδρι, Πέδρι (85′ Φαμπιάν), Όλμο (85′ Μερίνο), Ογιαρθάμπαλ, Γιαμάλ.