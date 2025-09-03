Ανείπωτη τραγωδία στην Πορτογαλία: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 18 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Γκλόρια

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Πορτογαλία καθώς στους 15 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Γκλόρια.

Συγκεκριμένα, 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 18 άτομα τραυματίστηκαν (13 ελαφρά και 5 σοβαρά) με ένα παιδί να είναι ανάμεσα τους.

Ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, την περιέγραψε ως «τραγική ημέρα» για τη Λισαβόνα. «Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας», δήλωσε ο δήμαρχος, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. «Η Λισαβόνα βυθίζεται στο πένθος, είναι μια τραγική στιγμή για την πόλη μας».

🚨BREAKING: The famous Elevador da Glória funicular derailed in the heart of Lisbon, Portugal, leaving at least 20 injured, according to preliminary reports. pic.twitter.com/MaxxDNQcMG— World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 3, 2025

Σε σημείωμα που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας , ο Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα δήλωσε ότι «εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα με τον ανελκυστήρα Glória (τελενίκερ) στη Λισαβόνα, ιδίως για τους θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς, καθώς και για τους αρκετούς ελαφρούς τραυματισμούς» και εξέφρασε «τα συλλυπητήριά του και την αλληλεγγύη του στις οικογένειες που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία».

Descarrilamento Elevador da Gloria #Lisboa 🚨

62 operacionais no local, apoiados por 22 meios terrestres (em atualização)



– INEM / BV

– RSB Lisboa

– PSP e PM



– Desconhecido numero total de feridos / Pelo menos 7 graves

– Pelo menos 11 fatalidades #Acidente #elevadorgloria pic.twitter.com/sLluOEoR2y— José Pereira (@JosePereira_ME) September 3, 2025

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, μέσω ανακοίνωσης που απεστάλη στα γραφεία σύνταξης, εξέφρασαν επίσης «τη βαθιά τους λύπη για το ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στον ανελκυστήρα Glória στη Λισαβόνα και εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και αλληλεγγύη προς τα θύματα και τις οικογένειές τους».

Três pessoas morreram e várias ficaram feridas após descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa pic.twitter.com/zx7SxxGXUh September 3, 2025

«Η κυβέρνηση, από την αρχή, παρακολουθεί την κατάσταση και την ανταπόκριση διαφόρων δημόσιων αρχών έκτακτης ιατρικής βοήθειας, μονάδων υγείας, πολιτικής προστασίας, δυνάμεων ασφαλείας και μεταφορών, στις οποίες έχουν δοθεί οδηγίες για την παροχή κάθε απαραίτητης υποστήριξης. Η κυβέρνηση βρίσκεται επίσης σε συνεχή επαφή και στενό συντονισμό με το Δημοτικό Συμβούλιο», αναφέρει το σημείωμα.