Μουντιάλ 2026: Τέλος ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ από την Εθνική Πορτογαλίας

Μετά την ήττα με 1-0 από την Ισπανία στο Άρλινγκτον του Τέξας και τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί από τον πάγκο της Εθνικής ομάδας, υποστηρίζοντας πως η ομάδα χρειάζεται «μια νέα φωνή».

Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε την Πορτογαλία το 2023 και είχε σχεδιάσει να ολοκληρώσει τη θητεία του μετά την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση, με στόχο την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το συμβόλαιό του, άλλωστε, ολοκληρωνόταν μετά το τουρνουά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ναι, αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι με την εθνική ομάδα», δήλωσε ο Μαρτίνεθ, ο οποίος κλείνει τα 53 του χρόνια στις 13 Ιουλίου. «Είμαι περήφανος. Είχα 45 αγώνες και ένιωσα ότι με υποδέχθηκαν στην Πορτογαλία και ότι με αγάπησαν. Είναι μια ανάμνηση που θα κρατήσω για πάντα μαζί μου».

«Ήταν τιμή, πηγή υπερηφάνειας αλλά και ευθύνης. Είναι δύσκολο, όμως είναι το τέλος ενός κύκλου και, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχει απόλυτο νόημα», πρόσθεσε.

Ο Μαρτίνεθ τόνισε πως «είναι σημαντικό να υπάρχει τώρα μια νέα φωνή» και σημείωσε ότι είναι δίκαιο ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, ο οποίος ανέλαβε πέρυσι, να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον δικό του προπονητή.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο για τη στήριξή τους και για το γεγονός ότι παρείχαν σε εμένα και το τεχνικό μου επιτελείο όλες τις απαραίτητες συνθήκες. Εκτιμώ τη δύναμη και την υποστήριξή τους, αλλά αυτός ο κύκλος ολοκληρώνεται», ανέφερε.

Η Πορτογαλία θα είναι συνδιοργανώτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 μαζί με την Ισπανία και το Μαρόκο και έχει εξασφαλισμένη θέση στη διοργάνωση.

Ο Μαρτίνεθ είχε προηγουμένως αναλάβει την Εθνική ομάδα του Βελγίου από το 2016 έως το 2022, ενώ είχε εργαστεί επίσης σε Έβερτον, Σουόνσι Σίτι και Γουίγκαν. Με την Πορτογαλία έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2024 και στη συνέχεια κατέκτησε το τρόπαιο του Nations League τον Ιούνιο του 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, η Πορτογαλία τερμάτισε δεύτερη στον 11ο όμιλο, με απολογισμό μία νίκη, δύο ισοπαλίες και πέντε βαθμούς. Επικράτησε του Ουζμπεκιστάν με 5-0, ενώ αναδείχθηκε ισόπαλη με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (1-1) και την πρωτοπόρο του ομίλου Κολομβία (0-0).

Την περασμένη Πέμπτη, η Πορτογαλία απέκλεισε την Κροατία με 2-1 στη φάση των «32», πριν γνωρίσει τον αποκλεισμό από την Ισπανία. Η αναμέτρηση αυτή αποτέλεσε επίσης το τελευταίο παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον θρυλικό επιθετικό Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν αποτύχαμε», υπογράμμισε ο Μαρτίνεθ. «Χάσαμε ένα παιχνίδι απέναντι σε μία ομάδα που είναι από τα φαβορί. Δείξαμε απίστευτο ατομικό ταλέντο. Στα μεγάλα παιχνίδια, ανάμεσα σε μεγάλες ομάδες, η νίκη ή η ήττα κρίνεται στις λεπτομέρειες. Αποτυγχάνεις όταν δεν προσπαθείς να κερδίσεις, και εμείς προσπαθήσαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό».

Αναφερόμενος στην κριτική για το γεγονός ότι ο Ρονάλντο δεν αντικαταστάθηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα, ο Μαρτίνεθ υποστήριξε πως ο Πορτογάλος ήταν σε θέση να αγωνιστεί για τουλάχιστον 90 λεπτά και να πετύχει το γκολ που χρειαζόταν η ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν είναι η στιγμή να αναζητήσουμε οτιδήποτε πέρα από το γεγονός ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό είδωλο», είπε για τον Ρονάλντο.

«Δεν υπάρχουν πολλοί Κριστιάνο Ρονάλντο. Θα εκτιμώ για πάντα την προσπάθειά του σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί το όνειρό του ήταν να το κατακτήσει. Ήταν ένα απίστευτο παράδειγμα αρχηγού, τόσο σε ποδοσφαιρικό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η επιρροή του μέσα στα αποδυτήρια και στην ομάδα των παικτών είναι κάτι που ολόκληρο το τεχνικό επιτελείο και όλοι οι ποδοσφαιριστές θα κουβαλάμε μαζί μας για πάντα. Είναι ένα παράδειγμα για το ποδόσφαιρο, για έναν αθλητή και για τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τον αθλητή», κατέληξε ο Ισπανός τεχνικός.