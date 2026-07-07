Τραγωδία στη Λισαβόνα: Δύο νεκροί και 20 τραυματίες μετά από τρελή πορεία λεωφορείου που έπεσε σε στάση (Εικόνες & Βίντεο)
Συγκλονισμένος ο πρωθυπουργός της χώρας
Ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε την Τρίτη (07.07) στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν αστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε πολίτες που περίμεναν σε στάση.
Ο μέχρι στιγμής απολογισμός του φρικτού τροχαίου στη Λισαβόνα είναι τραγικός: δύο γυναίκες, ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών, έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, ενώ ακόμη 20 άτομα έχουν τραυματιστεί, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για την κατάσταση τριών εξ αυτών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τις τοπικές αρχές, το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν ο οδηγός του οχήματος απώλεσε εντελώς τον έλεγχο.
«Τα δύο θύματα περίμεναν στην αποβάθρα όταν παρασύρθηκαν από το ίδιο το λεωφορείο στο οποίο επρόκειτο να επιβιβαστούν», δήλωσε χαρακτηριστικά στα τοπικά ΜΜΕ ο διοικητής της αστυνομίας του δήμου Σίντρα, Φρανσίσκο Άλβες.
Κινητοποίηση των αρχών και ψυχολογική υποστήριξη
Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας της Πορτογαλίας για τη διακομιδή των τραυματιών στα νοσοκομεία.
Παράλληλα, λόγω του μεγέθους του σοκ, στο σημείο αναπτύχθηκε και ειδικό κλιμάκιο ψυχολόγων για να προσφέρει πρώτες βοήθειες στους επιζώντες, καθώς και στους συγγενείς των θυμάτων που κατέφθαναν στο σημείο.
Συγκλονισμένος ο πρωθυπουργός της χώρας
Το μέγεθος της τραγωδίας προκάλεσε την άμεση αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη:
«Είμαι βαθύτατα συγκλονισμένος από την τραγωδία στα προάστια της Λισαβόνας. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», ανέφερε στο μήνυμά του ο Πορτογάλος πρωθυπουργός.
Οι έρευνες της τροχαίας για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο θανατηφόρο τροχαίο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
πηγή στην Google
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