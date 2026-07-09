Ιράν: “Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ”

Αμερικανικό βλήμα έπληξε σήμερα (9/7) την περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ στο Ιράν, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Μπουσέρ σε κρατικά ΜΜΕ.

Ο αξιωματούχος είπε ότι πολλές τοποθεσίες στην επαρχία Μπουσέρ, μεταξύ των οποίων και η περίμετρος της πυρηνικής εγκατάστασης, επλήγησαν στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, drones έπληξαν στρατόπεδο ιρανικής κουρδικής αντιπολίτευσης κοντά στο Ερμπίλ του Ιράκ, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στην Ιορδανία για ιρανική επίθεση, σηματοδοτώντας την επέκταση των τρεχουσών εχθροπραξιών.

Στο μεταξύ, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία και η παρέμβαση στην ανακατεύθυνση της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ διαταράσσουν το σταδιακό άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού και θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των χωρών που επωφελούνται από αυτό.

Οι Φρουροί πρόσθεσαν ότι οι διελεύσεις πλοίων υπό την εποπτεία του Ιράν έχουν επανέλθει τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε περίπου 50% των επιπέδων που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου της 28ης Φεβρουαρίου και ότι η ικανότητα διέλευσης επεκτείνεται μόνο για πλοία που έχουν λάβει άδειες χρήσης διαδρομών που έχουν οριστεί από το Ιράν.

Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε περαιτέρω παρέμβαση των ΗΠΑ θα επιφέρει «συντριπτική απάντηση».