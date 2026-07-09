Κίνα: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο παπουτσιών στην επαρχία Φουτζιάν με νεκρούς και εγκλωβισμένους (βίντεο)

Πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε εργοστάσιο παπουτσιών στη νοτιοανατολική Κίνα προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV, καθώς οι πυροσβέστες μάχονταν για να την καταστείλουν και να διασώσουν τους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στο μεσημέρι (07:00 ώρα Ελλάδας) σήμερα στην πόλη Τζιντζιάνγκ, στην επαρχία Φουτζιάν, και ορισμένοι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στην ταράτσα, ανέφερε η CCTV. Προς το παρόν δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι μπορεί να έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί.

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A major fire today broke out in a shoe factory in Jinjiang, Fujian, with significant casualties reported. 183 firefighters + 35 engines battled the blaze. Cause is under investigation. pic.twitter.com/KoPfkS8GKx— Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 9, 2026

Βίντεο που μετέδωσε η CCTV δείχνει φλόγες να τυλίγουν το πολυώροφο εργοστάσιο και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Αρκετοί άνθρωποι, που εγκλωβίστηκαν προφανώς από την πυρκαγιά, φαίνονται στην ταράτσα καθώς ο καπνός στροβιλίζεται γύρω τους.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη αν και οι εστίες είχαν σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί μέχρι περίπου τις 5:40 (12:40 ώρα Ελλάδας), δήλωσε στην CCTV αξιωματούχος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πυροσβέστες και συνεργεία διάσωσης έστειλαν 183 ανθρώπους και 35 οχήματα στο σημείο.

BREAKING: Casualties reported after a massive fire at a shoe factory in Jinjiang, Fujian province, China pic.twitter.com/BRtKSzAZpm— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 9, 2026

Προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από το ισόγειο του εργοστασίου, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στην CCTV. Υλικά κατασκευής παπουτσιών που είναι αποθηκευμένα στο κτίριο είναι πολύ εύφλεκτα και μπορεί να προκάλεσαν τη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς, είπε ο αξιωματούχος.

A short while ago, a fire broke out at a shoe factory, trapping multiple people inside as emergency rescue teams rushed to the scene in Jinjiang, Quanzhou, Fujian Province, China. pic.twitter.com/pUIuedqrwJ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 9, 2026

Λόγω των υλικών η οσμή στο σημείο είναι αρκετά έντονη προκαλώντας ερεθισμούς στα μάτια, ανέφερε η CCTV.

Η Τζιντζιάνγκ, στην παραλιακή επαρχία Φουτζιάν, είναι ένα σημαντικό κέντρο κατασκευής παπουτσιών και ρούχων και αναφέρεται συχνά ως “πρωτεύουσα παπουτσιών” της Κίνας.

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Οι χιλιάδες εταιρίες στην πόλη κατασκεύασαν περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια το 2024, που ισοδυναμεί με το 20% της παγκόσμιας παραγωγής, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.