Πικρό φινάλε για τον Ρονάλντο στο τελευταίο του Μουντιάλ – Ξέσπασε σε κλάματα μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας (βίντεο)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ένα φαινόμενο γενιάς με πέντε «Χρυσές Μπάλες», αποχώρησε από το Παγκόσμιο Κύπελλο με μία ακόμη αποτυχία, το βλέμμα του θολό από τη συγκίνηση και σχεδόν απομονωμένος από τους συμπαίκτες του, μετά από μια άχρωμη εμφάνιση τη Δευτέρα σε ένα κατάμεστο στάδιο του Ντάλας, όπου οι θαυμαστές του είχαν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα λατρείας.

Ο βετεράνος αρχηγός της Πορτογαλίας μπήκε ως ήρωας και πρώτος στον αγωνιστικό χώρο της τεξανικής έδρας, όπου η μυθική φανέλα του με το Νο7 υπήρχε παντού. «Δεν είμαι υποστηρικτής της Πορτογαλίας, είμαι υποστηρικτής του Ρονάλντο», έγραφε χαρακτηριστικά το πανό μιας φιλάθλου που προβλήθηκε στη γιγαντοοθόνη.

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Αποχώρησε, όμως, με σκυθρωπό και θλιμμένο πρόσωπο, χαιρετώντας με ένα μικρό νεύμα του χεριού το πιστό κοινό του, πριν κατευθυνθεί στα αποδυτήρια με πολύ αργά βήματα, σε έναν διάδρομο του σταδίου, εμφανώς καταβεβλημένος και σχεδόν μόνος.

Ο αποκλεισμός στη φάση των «16» από την Ισπανία (1-0), τη δεύτερη πατρίδα του όπου έγραψε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του, ίσως σηματοδότησε το τέλος μιας σπουδαίας διεθνούς διαδρομής, η οποία άρχισε το 2003 και περιλαμβάνει 146 γκολ σε 233 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, δύο παγκόσμια ρεκόρ σε επίπεδο ανδρών.

Παρά την απογοήτευση, ο ίδιος προτίμησε να μην πάρει βιαστικές αποφάσεις. «Η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά για τα υπόλοιπα θα έχω χρόνο να σκεφτώ. Θα είμαι με την οικογένειά μου, δεν θα πάρω αποφάσεις εν θερμώ και θα συνεχίσω τη ζωή μου», δήλωσε στη μεικτή ζώνη.

«Φυσικά και είμαι λυπημένος που φεύγω έτσι από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά όπως είπα και χθες στη συνέντευξη Τύπου, τα έδωσα όλα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με ήσυχη τη συνείδησή μου. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ζωή ενός ποδοσφαιριστή: κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες φορές χάνεις και πρέπει να συνεχίζεις», πρόσθεσε ο πρώην σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης. “He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado nada.



El mayor título que gané en la Selección fue la Euro 2016. PARA MÍ, TIENE LA MISMA DIMENSIÓN QUE UN MUNDIAL”.



Cristiano Ronaldo. 😳🇵🇹 pic.twitter.com/dBe8akbXCi— Sudanalytics (@sudanalytics_) July 6, 2026

«Εξαιτίας του»

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Η εικόνα μοναξιάς που εξέπεμπε ο άλλοτε καλλιτέχνης της ντρίμπλας, ο οποίος πλέον έμοιαζε συχνά με ακίνητο άγαλμα στην κορυφή της επίθεσης με βαριά πόδια, έμοιαζε με ένα πικρό φινάλε.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ρομπέρτο Μαρτίνεθ επέμεινε να τον χρησιμοποιεί βασικό σε κάθε παιχνίδι και να τον κρατά στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με μία μόνο εξαίρεση, παρά το γεγονός ότι η επιρροή του ήταν συχνά σχεδόν ανύπαρκτη, στερώντας χρόνο από άλλους ταλαντούχους παίκτες να αναδειχθούν.

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Ο αναπληρωματικός του, Γκονσάλο Ράμος, έμεινε στη σκιά και αγωνίστηκε μόλις περίπου 30 λεπτά σε πέντε παιχνίδια, σε μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Ο πρώην «πιστολέρο» της Παρί Σεν Ζερμέν είχε, ωστόσο, αποδείξει την αξία του, σημειώνοντας το νικητήριο γκολ απέναντι στην Κροατία (2-1) στον προηγούμενο γύρο.

«Ο Γκονσάλο Ράμος έπαιξε στη φάση των “16” του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου και πέτυχε χατ-τρικ όταν ο τότε προπονητής (Φερνάντο Σάντος) είχε το θάρρος να αφήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον πάγκο. Τέσσερα χρόνια πέρασαν, ο Ρονάλντο είναι τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος και δείτε τι συνέβη. Έπαιξαν κάτω από τις δυνατότητές τους εξαιτίας του», σχολίασε ο πρώην διεθνής Άγγλος Κρις Σάτον στο BBC Radio 5 Live.

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Ο Ρονάλντο μπορεί να σημείωσε τρία γκολ στη διοργάνωση, όμως το γκολ με πέναλτι απέναντι στην Κροατία και το «χατ-τρικ» απέναντι στην αδύναμη αντίπαλο του ομίλου δεν μπορούν να κρύψουν την πτώση της απόδοσής του μέσα σε μια ομάδα γεμάτη ταλέντο.

Ο κάτοχος πέντε «Χρυσών Μπαλών» και πέντε τροπαίων Champions League δεν κατάφερε τελικά να αφήσει έντονο ατομικό αποτύπωμα στα Παγκόσμια Κύπελλα.

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Η κορυφαία του εμφάνιση στη διοργάνωση παραμένει το χατ-τρικ στον πρώτο γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 απέναντι στην Ισπανία (3-3). Οκτώ χρόνια αργότερα, η «Ρόχα» του υπενθύμισε την ηλικία του και τον έφερε ακόμη πιο κοντά στην έξοδο από τη μεγάλη σκηνή.