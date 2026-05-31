Παρίσι: Νεκρός οπαδός της Παρί μετά την κατάκτηση του Champions League – Έπεσε με τη μηχανή σε οδοφράγματα
Σοβαρά τραυματισμένος ένας ανήλικος μετά από επίθεση με μαχαίρι
Δραματική τροπή παίρνει ο απολογισμός των γεγονότων που ακολούθησαν τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien, η νύχτα των ταραχών σημαδεύτηκε από έναν θάνατο και έναν σοβαρό τραυματισμό ανηλίκου.
Ειδικότερα, στις 02:20 τα ξημερώματα, ένας 24χρονος άνδρας (γεννημένος το 2002) έχασε τη ζωή του στην περιοχή Porte Maillot.
Ο άτυχος νεαρός, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε με τη μοτοσικλέτα του πάνω σε προστατευτικό οδόφραγμα, το οποίο είχε τοποθετηθεί στο σημείο από τις δημοτικές υπηρεσίες της πόλης στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας.
Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι
Λίγες ώρες αργότερα, ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στην πρωτεύουσα. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν έναν 17χρονο βαριά τραυματισμένο, φέροντας δύο τραύματα από μαχαίρι στην περιοχή των ματιών και έντονη αιμορραγία από το στόμα, μετά από επίθεση που δέχθηκε από ομάδα τεσσάρων ατόμων.
Ο ανήλικος, ο οποίος έχει πέσει σε κώμα, διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Παρισιού όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με μαρτυρίες που εξετάζει η γαλλική αστυνομία, το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί νωρίτερα σε περιστατικό ληστείας.
Οι τέσσερις δράστες της επίθεσης διέφυγαν αμέσως από το σημείο και αναζητούνται στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Έγιναν 416 συλλήψεις
Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των γαλλικών Αρχών, η επεισοδιακή νύχτα οδήγησε στη σύλληψη 416 ατόμων σε ολόκληρη τη χώρα, με τις 283 από αυτές να πραγματοποιούνται στην πρωτεύουσα.
Παράλληλα, αναφέρθηκε ο τραυματισμός επτά αστυνομικών, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Το χρονικό των ταραχών και οι λεηλασίες
Η ένταση κλιμακώθηκε όταν οι ειδικές δυνάμεις καταστολής της γαλλικής αστυνομίας (CRS) επιχείρησαν να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους οπαδούς από την Place de la Republique.
Το πλήθος υποχώρησε προς το Boulevard Voltaire και την Place de la Nation, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές. Υπό τη «βροχή» φωτοβολίδων, ομάδες ατόμων προχώρησαν σε βανδαλισμούς και λεηλασίες εμπορικών καταστημάτων, καθώς και στη καταστροφή σταθμευμένων οχημάτων.
Αποτροπιασμό προκαλεί οπτικοακουστικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ταραχοποιοί σπάνε το τζάμι αυτοκινήτου, στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν δύο έντρομες γυναίκες, οι οποίες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα φοβούμενες για τη σωματική τους ακεραιότητα.
Πολιτικές αντιδράσεις
Τα σοβαρά επεισόδια προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της πολιτικής σκηνής της χώρας. Η επικεφαλής της ακροδεξιάς πτέρυγας, Μαρίν Λεπέν, εξαπέλυσε δριμεία κριτική μέσω δήλωσής της.
«Μόνο στη Γαλλία η νίκη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας γίνεται αφορμή για ταραχές. Μόνο στη Γαλλία οι πολίτες νιώθουν την ανάγκη να κλειδαμπαρωθούν στα σπίτια τους το βράδυ ενός θριάμβου, προκειμένου να προστατευτούν από τη βία».
Προηγήθηκαν πανηγυρισμοί
Λίγες ώρες νωρίτερα, το σκηνικό ήταν τελείως διαφορετικό, με χιλιάδες οπαδούς να γιορτάζουν με καπνογόνα και πυρσούς στους δρόμους του Παρισιού, σε εικόνες που έκαναν άμεσα τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν η κατάσταση εκτραχυνθεί.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις