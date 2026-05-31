Παρίσι: Νεκρός οπαδός της Παρί μετά την κατάκτηση του Champions League – Έπεσε με τη μηχανή σε οδοφράγματα

Δραματική τροπή παίρνει ο απολογισμός των γεγονότων που ακολούθησαν τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien, η νύχτα των ταραχών σημαδεύτηκε από έναν θάνατο και έναν σοβαρό τραυματισμό ανηλίκου.

Ειδικότερα, στις 02:20 τα ξημερώματα, ένας 24χρονος άνδρας (γεννημένος το 2002) έχασε τη ζωή του στην περιοχή Porte Maillot.

Ο άτυχος νεαρός, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε με τη μοτοσικλέτα του πάνω σε προστατευτικό οδόφραγμα, το οποίο είχε τοποθετηθεί στο σημείο από τις δημοτικές υπηρεσίες της πόλης στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας.

Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι

Λίγες ώρες αργότερα, ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στην πρωτεύουσα. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν έναν 17χρονο βαριά τραυματισμένο, φέροντας δύο τραύματα από μαχαίρι στην περιοχή των ματιών και έντονη αιμορραγία από το στόμα, μετά από επίθεση που δέχθηκε από ομάδα τεσσάρων ατόμων.

Ο ανήλικος, ο οποίος έχει πέσει σε κώμα, διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Παρισιού όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με μαρτυρίες που εξετάζει η γαλλική αστυνομία, το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί νωρίτερα σε περιστατικό ληστείας.

Οι τέσσερις δράστες της επίθεσης διέφυγαν αμέσως από το σημείο και αναζητούνται στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Έγιναν 416 συλλήψεις

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των γαλλικών Αρχών, η επεισοδιακή νύχτα οδήγησε στη σύλληψη 416 ατόμων σε ολόκληρη τη χώρα, με τις 283 από αυτές να πραγματοποιούνται στην πρωτεύουσα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ο τραυματισμός επτά αστυνομικών, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. 🚨🇫🇷 The unrest is no longer confined to Paris.



Footage circulating online appears to show looters breaking into a store in Angers, nearly 300 km from the capital, as disorder linked to PSG's Champions League celebrations spreads beyond Paris.



How far will this escalate?… https://t.co/rtRGXWdwLh pic.twitter.com/IsTYLWNeZ3



🇫🇷 pic.twitter.com/pZ0iRcVBbT May 31, 2026

Το χρονικό των ταραχών και οι λεηλασίες

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν οι ειδικές δυνάμεις καταστολής της γαλλικής αστυνομίας (CRS) επιχείρησαν να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους οπαδούς από την Place de la Republique.

Το πλήθος υποχώρησε προς το Boulevard Voltaire και την Place de la Nation, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές. Υπό τη «βροχή» φωτοβολίδων, ομάδες ατόμων προχώρησαν σε βανδαλισμούς και λεηλασίες εμπορικών καταστημάτων, καθώς και στη καταστροφή σταθμευμένων οχημάτων. Paris (May 30) — Rioters started fires in the street to celebrate Paris Saint-Germain winning the soccer Champions League. pic.twitter.com/5w5PMqy43f— Andy Ngo (@MrAndyNgo) May 30, 2026 Des « supporters » du PSG ont lancé une véritable charge collective contre les forces de l’ordre pour tenter de libérer un interpellé aux abords du Parc des Princes.



les commerçants barricadés et les riverains terrorisés vont trouver la nuit longue #PSGARS #PSG pic.twitter.com/p35AF2hRCG— Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) May 30, 2026 🇫🇷 ⚽️ CHAMPS-ÉLYSÉES EN FEU : LA VICTOIRE DU PSG TOURNE AU CHAOS



Le PSG vient de remporter la Ligue des Champions 2026 face à Arsenal, mais à Paris, la liesse a rapidement viré à l’émeute.



#PSGARS #PSG #Arsenal pic.twitter.com/8VysOgH3Wl— Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) May 30, 2026

Αποτροπιασμό προκαλεί οπτικοακουστικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ταραχοποιοί σπάνε το τζάμι αυτοκινήτου, στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν δύο έντρομες γυναίκες, οι οποίες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα φοβούμενες για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Πολιτικές αντιδράσεις

Τα σοβαρά επεισόδια προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της πολιτικής σκηνής της χώρας. Η επικεφαλής της ακροδεξιάς πτέρυγας, Μαρίν Λεπέν, εξαπέλυσε δριμεία κριτική μέσω δήλωσής της.

«Μόνο στη Γαλλία η νίκη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας γίνεται αφορμή για ταραχές. Μόνο στη Γαλλία οι πολίτες νιώθουν την ανάγκη να κλειδαμπαρωθούν στα σπίτια τους το βράδυ ενός θριάμβου, προκειμένου να προστατευτούν από τη βία».

Προηγήθηκαν πανηγυρισμοί