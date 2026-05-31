Champions League: Σάρωσε σε τηλεθέαση ο μεγάλος τελικός

Στην κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη διαδοχική σεζόν ανέβηκε η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία έκαμψε την αντίσταση της Άρσεναλ στη δραματική διαδικασία των πέναλτι.

Η τηλεοπτική μετάδοση του σπουδαίου τελικού, που προβλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (30.05) από τη συχνότητα του MEGA, μονοπώλησε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις στους δείκτες τηλεθέασης.

Πιο αναλυτικά, η τιτανομαχία των δύο κορυφαίων συλλόγων συγκέντρωσε μέσο όρο 35,4% στο δυναμικό κοινό, με το υψηλότερο τέταρτο μετάδοσης να αγγίζει το 39,3%.

Ανάλογη ήταν η κυριαρχία του σταθμού και στο γενικό σύνολο, όπου η αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Παρί Σεν Ζερμέν εξασφάλισε μέσο όρο 33,4%, κορυφώνοντας την απήχησή της στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα με ποσοστό 36,6%.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Άρσεναλ-Παρί Σεν Ζερμέν – 35,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Άρσεναλ-Παρί Σεν Ζερμέν – 33,4%