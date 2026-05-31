Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο – Συναγερμός στην πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (31.05) στον Ασπρόπυργο σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ, γίνονται προσπάθειες για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.

Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ενώ, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να απειλεί κατοικημένη περιοχή.