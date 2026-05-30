Champions League: Ο Αντετοκούνμπο βράβευσε τον MVP Βιτίνια (βίντεο)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στην Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League και μάλιστα βράβευσε τον MVP της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ.

Ο Greak Freak παρακολούθησε το ματς μαζί με την οικογένεια του και τον άσο των Νιου Γιοκρ Τζάιαντς (ομάδα του αμερικανικού ποδοσφαίρου) Ράσελ Γουίλσον.

Εκεί ο Έλληνας άσος των Μιλγουόκι Μπακς, αν και οπαδός της Άρσεναλ (είχε προβλέψει νίκη της με 2-1) ήταν αυτός που βράβευσε τον MVP του τελικού Βιτίνια.