Ιράν: «Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς χειροπιαστά αποτελέσματα – Δεν υποχωρούμε από τις κόκκινες γραμμές μας»

Σε τεντωμένο σκοινί βρίσκονται οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, μετά την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν.

Παρά την αρχική αίσθηση ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, η νέα, αυστηρότερη πρόταση εκεχειρίας που απέστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης, με κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους να ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα υποχωρήσουν από τις θέσεις τους.

Απόλυτο αδιέξοδο με φόντο το πυρηνικό πρόγραμμα

Το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι στις συνομιλίες, καθώς η Ουάσιγκτον συνδέει άμεσα την άρση των οικονομικών κυρώσεων με τη λήψη δραστικών μέτρων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμμένει στη θέση ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Προτείνει την καταστροφή των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού (που εκτιμώνται σε περισσότερα από 440 κιλά) μέσω κοινής επιχείρησης, αποκλείοντας τη μεταφορά τους σε Ρωσία ή Κίνα, ενώ ζητά αναστολή του εμπλουτισμού έως και για 20 χρόνια.

Η πρόταση απορρίφθηκε άμεσα από την Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στις αμερικανικές υποσχέσεις και απαίτησε χειροπιαστά αποτελέσματα πριν η χώρα του υλοποιήσει οποιαδήποτε δέσμευση. Trump:



Η «μάχη» για τα Στενά του Ορμούζ

Η τρίμηνη παράλυση των Στενών του Ορμούζ έχει προκαλέσει παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές της ενέργειας.

Η Ουάσιγκτον απαιτεί την άμεση και χωρίς περιορισμούς επαναλειτουργία του θαλάσσιου περάσματος, με το Ιράν να αναλαμβάνει την αποναρκοθέτηση. Ως αντάλλαγμα, προσφέρεται ο τερματισμός του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Αν και το προσχέδιο προβλέπει αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας εντός 30 ημερών, ο Εμπραχίμ Ρεζάι (πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας) προειδοποίησε ότι ο αποκλεισμός θα λήξει «είτε διπλωματικά είτε στρατιωτικά».

Παράλληλα, ο Εμπραχίμ Αζίζι ξεκαθάρισε ότι ο έλεγχος των Στενών σε συνεργασία με το Ομάν αποτελεί μόνιμη εθνική πολιτική.

Τα οικονομικά ανταλλάγματα και το «θολό» τοπίο της εκεχειρίας

Τυπό διαμόρφωση Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει μια μεταβατική περίοδο 60 ημερών, ωστόσο παραμένει ασαφές αν αυτή θα αποτελεί παράταση της εκεχειρίας ή την επίσημη λήξη των εχθροπραξιών.



Hezbollah fired toward civilians in Nahariya, striking just meters from the shoreline. In seconds, a peaceful weekend became fear, chaos, and a fight to survive.



All while a ceasefire is supposedly in place. Hezbollah continues…

Στο τραπέζι βρίσκεται η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων (με τα μισά να καταβάλλονται άμεσα), καθώς και η ίδρυση ενός ειδικού ταμείου ανοικοδόμησης για την πληγείσα ιρανική οικονομία, με κεφάλαια κυρίως από τις χώρες του Κόλπου.



Photos suggest it may be an Iranian Maham-3 mine (300 kg, ~2016 manufacture).



Source: @MenchOsint pic.twitter.com/PzIYWfw6Ol— Clash Report (@clashreport) May 30, 2026

Το μέτωπο του Λιβάνου

Η Τεχεράνη επιμένει ότι οποιαδήποτε διευθέτηση πρέπει να είναι συνολική και να περιλαμβάνει το μέτωπο Ισραήλ – Χεζμπολάχ. Ωστόσο, η κατάσταση στο πεδίο επιδεινώνεται ραγδαία με την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης Τραμπ προς το Τελ Αβίβ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσημα τη διεύρυνση των χερσαίων επιχειρήσεών του, με τα στρατεύματα του Μπενιαμίν Νετανιάχου να διασχίζουν τον ποταμό Λιτάνι και να προελαύνουν σε στρατηγικούς τομείς στον νότιο Λίβανο.