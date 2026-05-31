Γιούρι Κοσιούκ: Ποιος είναι ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος που εξαγόρασε το 70% της «Νιτσιάκος»

Ο Γιούρι Κοσιούκ, ο οποίος χαρακτηρίζεται διεθνώς ως ο «άρχοντας» του κλάδου των πουλερικών, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ελληνικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος μετά την πρόσφατη εξαγορά της ιστορικής βιομηχανίας «Νιτσιάκος».

Ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος έχει οικοδομήσει μια πανίσχυρη αυτοκρατορία, η οποία εκτείνεται από την πρωτογενή γεωργική παραγωγή και τη μεταποίηση τροφίμων μέχρι το λιανεμπόριο και τις διεθνείς εξαγωγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσω της Myronivsky Hliboprodukt (MHP), του ομίλου που ίδρυσε το 1998, ο Κοσιούκ κατάφερε αρχικά να κυριαρχήσει στην εγχώρια αγορά της Ουκρανίας και στη συνέχεια να εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους παίκτες της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στους δέκα πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας του, με την προσωπική του περιουσία να αποτιμάται σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η οικονομική του επιφάνεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία της MHP, η οποία ελέγχει περίπου το 60% της ουκρανικής παραγωγής πουλερικών, εκτρέφοντας σχεδόν 300 εκατομμύρια κοτόπουλα σε ετήσια βάση.

Η διαδρομή από broker σε ηγέτη της αγοράς τροφίμων

Η επιχειρηματική σταδιοδρομία του Γιούρι Κοσιούκ ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, κατά την ταραχώδη μεταβατική περίοδο που ακολούθησε τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

Στα πρώτα του βήματα δραστηριοποιήθηκε ως broker, ενώ στη συνέχεια στράφηκε στο εμπόριο μετάλλων, σιτηρών και φυσικού αερίου.

Το 1998, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του μια αποτυχημένη προσπάθεια στον τομέα των τροφίμων, ίδρυσε τη MHP.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στρατηγική του βασίστηκε σε ένα πλήρως καθετοποιημένο και αυτόνομο μοντέλο παραγωγής, το οποίο συνδύαζε την καλλιέργεια δημητριακών, την παραγωγή ζωοτροφών, την εκτροφή πουλερικών και την τελική μεταποίηση. Η συγκεκριμένη επιχειρηματική προσέγγιση απεδείχθη καθοριστική για την εκρηκτική εξέλιξη του ομίλου.

Διεθνής επέκταση, ο κυπριακός βραχίονας και η αντοχή στον πόλεμο

Σήμερα, η MHP αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό πουλερικών στην Ευρώπη σύμφωνα με τον εξειδικευμένο οργανισμό WattPoultry.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απασχολεί περισσότερους από 39.000 εργαζομένους και διαθέτει εμπορική παρουσία σε πάνω από 80 χώρες. Ο όμιλος λειτουργεί υπό τη δομή της κυπριακής MHP SE με έδρα τη Λεμεσό, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Οι παραγωγικές δυνατότητες του ομίλου είναι τεράστιες, καθώς διαχειρίζεται αγροτικές εκτάσεις που ξεπερνούν τα 300.000 εκτάρια στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί ένα επιθετικό πλάνο διεθνούς επέκτασης, έχοντας εξαγοράσει την Perutnina Ptuj (Νοτιοανατολική Ευρώπη) το 2019, την ισπανική UVESA το 2025 και προσθέτοντας πλέον στο χαρτοφυλάκιό της την ελληνική «Νιτσιάκος».

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, παρά τις σοβαρές γεωπολιτικές προκλήσεις και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, ο όμιλος επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα, καταγράφοντας κατά το έτος 2025 έσοδα ύψους 3,77 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πέρασμα από την πολιτική σκηνή

Πέρα από την οικονομική του δραστηριότητα, ο Γιούρι Κοσιούκ έχει διαδραματίσει ρόλο και στα πολιτικά πράγματα της χώρας του.

Το 2014, στον απόηχο της προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία, ο τότε πρόεδρος της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο, τον διόρισε αναπληρωτή επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, αναθέτοντάς του καθήκοντα στους ευαίσθητους τομείς της άμυνας και των στρατιωτικών προμηθειών.

Παρά τη σύντομη θητεία του στην κυβερνητική θέση, παρέμεινε για μεγάλο διάστημα σύμβουλος του προέδρου, διατηρώντας παράλληλα την καθολική διοίκηση των επιχειρήσεών του.

Σήμερα, ο Κοσιούκ αναγνωρίζεται ως μία από τις πλέον ισχυρές και επιδραστικές προσωπικότητες της ουκρανικής και ευρωπαϊκής οικονομίας, έχοντας μετατρέψει μια τοπική εταιρεία πουλερικών σε έναν πολυεθνικό κολοσσό με στρατηγικό ρόλο στην παγκόσμια αλυσίδα τροφίμων.