Champions League: Η στιγμή που ο Μαρκίνιος της Παρί σηκώνει την κούπα με τα “μεγάλα αυτιά” στον ουρανό της Βουδαπέστης

Ένα ατελείωτο πάρτι ξέσπασε εντός και εκτός της “Pusckas Arena” μετά το τέλος του τελικού του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν να σηκώνει το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της.

Ο Μαρκίνιος σήκωσε το τρόπαιο στον ουρανό της Βουδαπέστης και έστειλε στον 7ο ουρανό τους φίλους των Παριζιάνων. Οι ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν έγιναν ένα… κουβάρι, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τροπαίου, τη στιγμή που οι οπαδοί τους βρέθηκαν σε έκσταση στις εξέδρες της “|Πούσκας Αρένα”.

Ο Λουίς Ενρίκε έφτασε τις τρεις κατακτήσεις Champions League και το πανηγύρισε με έναν χορό, εντός αγωνιστικού χώρου.