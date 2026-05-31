Μάριος Οικονόμου: Αρνητικά τα αποτελέσματα από τα πρώτα τέστ εγκεφάλου και σπινθηρογραφήματος

Εξαιρετικά δυσοίωνες είναι οι εκτιμήσεις των θεραπόντων ιατρών για την πορεία της υγείας του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά από σφοδρό τροχαίο ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του, το οποίο σημειώθηκε κοντά στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώτος κλινικός έλεγχος για τη διαπίστωση εγκεφαλικού θανάτου, καθώς και το σπινθηρογράφημα στα οποία υποβλήθηκε, έδωσαν απογοητευτικά αποτελέσματα.

Το εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα που παρουσίασε ο ασθενής έχει εξελιχθεί σε εγκεφαλική ισχαιμία. Βάσει του προβλεπόμενου ιατρικού πρωτοκόλλου, η ιατρική ομάδα της ΜΕΘ αναμένεται να προχωρήσει σε επαναληπτικό έλεγχο το αμέσως επόμενο διάστημα.

Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Τα ιατρικά δεδομένα δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας, με την κατάσταση του 33χρονου να χαρακτηρίζεται μη αναστρέψιμη.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξαν οι βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη κατά την πρόσκρουση στο οδόστρωμα, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, δεν έφερε προστατευτικό κράνος.

Μπροστά στην τροπή αυτή, οι γιατροί βρίσκονται σε στενή επικοινωνία με το οικογενειακό περιβάλλον του πρώην ποδοσφαιριστή, με το οποίο έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση και εξετάζεται το ενδεχόμενο της δωρεάς οργάνων.