Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσει το παρών στα εγκαίνια των «Ποσειδωνίων 2026»

Στην τελετή εγκαινίων της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2026» θα παρευρεθεί και θα απευθύνει ομιλία αύριο (01.06) το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 και θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου Metropolitan Expo.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσία του Πρωθυπουργού υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της διοργάνωσης, η οποία αποτελεί διαχρονικά ένα από τα κορυφαία γεγονότα για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία.