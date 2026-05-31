Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσει το παρών στα εγκαίνια των «Ποσειδωνίων 2026»
Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού
Στην τελετή εγκαινίων της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2026» θα παρευρεθεί και θα απευθύνει ομιλία αύριο (01.06) το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 και θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου Metropolitan Expo.
Η παρουσία του Πρωθυπουργού υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της διοργάνωσης, η οποία αποτελεί διαχρονικά ένα από τα κορυφαία γεγονότα για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία.
